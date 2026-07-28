Не холодильник и не кладовая: как правильно хранить картофель месяцами

Как долго хранить картофель / © pexels.com

Реклама

Хотя картофель и остается базовым продуктом на каждой кухне, сохранить его свежим дольше нескольких недель — задача не из простых. Многие хозяйки регулярно сталкиваются с тем, что картошка в кладовке начинает зеленеть, прорастать, а то и вообще смягчается и покрывается плесенью. Но стоит лишь вспомнить метод наших бабушек, как правильно хранить картошку.

Об этом пишет Mirror.

Реклама

Как хранили картошку наши бабушки, чтобы она не портилась месяцами

Существует старый способ хранения картошки, который действительно работает. Не храните картофель ни в кладовке, ни в холодильнике, ведь так вам не удастся продлить срок его годности.

Реклама

«Те из вас, кто выращивал картофель, знают, что когда вы выкапываете картофель из земли, вы можете положить его в картонную коробку и просто поставить в темную комнату. Вы можете пойти и взять его, если пожелаете, и он будет свежим до следующего вегетационного периода», — объясняет блогер Марандия Райт.

Несмотря на это, купленный в магазине картофель редко лежит более двух недель. Главный виновник — обычный полиэтиленовый пакет, в котором собирается конденсат, запускающий процесс гниения.

Поэтому первым и самым важным шагом сразу после возвращения из магазина является достать овощи из полиэтилена.

Поскольку магазинный картофель часто моют, его обязательно нужно хорошо просушить.

Реклама

Далее вам понадобится обычная картонная коробка и немного сухой земли из огорода или сада. Почву стоит предварительно выдержать день под прямыми солнечными лучами для полного высыхания. Ее нужно немного — только чтобы покрыть клубни тонким слоем.

Финальный нюанс — картофелины не должны касаться друг друга. Лучше всего разделять «этажи» в коробке с помощью газетной бумаги. Если же ее под рукой нет, подойдет и та же сухая почва.

Пересыпьте ею слои картофеля. Благодаря этой простой и проверенной временем технике самый обычный магазинный картофель может сохранять свежесть вплоть до целого года — если, конечно, вы не съедите его раньше.

Где хранить картофель, чтобы не пророс

Напомним, из-за неправильного хранения картофель часто быстро прорастает и портится, поэтому специалисты рекомендуют держать его в прохладном, темном и сухом месте с температурой ниже 10 градусов — в кладовке, шкафу, подальше от тепла или в холодильнике.

Реклама

Для циркуляции воздуха картофель нужно достать из полиэтиленовых пакетов и переложить в бумажные, в корзины или тканевые мешки.

Также важно защищать овощи от света, избытка влаги и держать отдельно от лука и сочных продуктов. Чтобы продлить срок хранения до шести месяцев, выбирают только невредимые клубни, без мытья очищают их от земли и просушивают две недели в один слой перед переноской в кладовку.

Новости партнеров