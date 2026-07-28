Не холодильник і не комора: як правильно зберігати картоплю місяцями

Як довго зберігати картоплю / © pexels.com

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Хоча картопля й залишається базовим продуктом на кожній кухні, зберегти її свіжою довше кількох тижнів — завдання не з простих. Чимало господинь регулярно стикаються з тим, що бульба в коморі починає зеленіти, проростати, а то й взагалі м’якшає та вкривається пліснявою. Та варто лише згадати метод наших бабусь, як правильно зберігати картоплю.

Про це пише Mirror.

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Як зберігали картоплю наші бабусі, аби вона не псувалась місяцями

Існує старий спосіб зберігання картоплі, який справді працює. Не зберігайте картоплю ані в коморі, ані в холодильнику, адже так вам не вдасться продовжити термін її придатності.

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«Ті з вас, хто вирощував картоплю, знають, що коли ви викопуєте картоплю з землі, ви можете покласти її в картонну коробку та просто поставити в темну кімнату. Ви можете піти та взяти її, коли забажаєте, і вона буде свіжою до наступного вегетаційного періоду», — пояснює блогерка Марандіа Райт.

Попри це, придбана в магазині картопля рідко лежить понад два тижні. Головний винуватець — звичайний полієтиленовий пакет, у якому збирається конденсат, який запускає процес гниття.

Тому першим і найважливішим кроком одразу після повернення з магазину є виймання овочів із поліетилену.

Оскільки магазинну картоплю часто миють, її обов’язково треба добре просушити.

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Далі вам знадобиться звичайна картонна коробка та трохи сухої землі з городу чи саду. Ґрунт слід попередньо витримати день під прямими сонячними променями для повного висихання. Його потрібно небагато — лише щоб покрити бульби тонким шаром.

Фінальний нюанс — картоплини не повинні торкатися одна одної. Найкраще розділяти «поверхи» в коробці за допомогою газетного паперу. Якщо ж його під рукою немає, підійде й той самий сухий ґрунт.

Пересипте ним шари картоплі. Завдяки цій простій та перевіреній часом техніці звичайнісінька магазинна картопля може зберігати свіжість аж до цілого року — якщо, звісно, ви не з’їсте її раніше.

Де зберігати картоплю, аби не проросла

Нагадаємо, через неправильне зберігання картопля часто швидко проростає та псується, тому фахівці рекомендують тримати її у прохолодному, темному й сухому місці з температурою нижче 10 градусів — у коморі, шафі подалі від тепла або в холодильнику.

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Для циркуляції повітря картоплю потрібно дістати з поліетиленових пакетів і перекласти у паперові, або до кошиків чи тканинних мішків.

Також важливо захищати овоч від світла, надлишку вологи та тримати окремо від цибулі й соковитих продуктів. Щоб продовжити термін зберігання до шести місяців, обирають лише неушкоджені бульби, без миття очищають їх від землі та просушують два тижні в один шар перед перенесенням у комору.

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