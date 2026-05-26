Як виростити власний урожай картоплі з магазинної на балконі

Як виростити власний урожай картоплі / © Credits

Реклама

Садівник Саймон Акеройд розповів про простий спосіб вирощування картоплі, який підходить навіть тим, у кого немає дачі, грядок або досвіду. Усе, що знадобиться, — великий горщик, трохи компосту та терпіння.

Останні роки домашнє садівництво стало не лише хобі, а й способом уповільнитися, відчути контакт із природою та навіть зменшити харчові відходи. І якщо вирощування овочів здається вам чимось складним і «для дачників», то є хороша новина, адже почати можна буквально зі старої картоплі із супермаркету.

Садівник Саймон Акеройд радить не поспішати викидати картоплини, які проросли чи вже не викликають апетиту. Саме вони можуть дати новий урожай, навіть у дворі, на балконі чи терасі.

Реклама

Як виростити картоплю вдома

Головний плюс цього способу — вам не потрібна грядка чи сад. Достатньо великого горщика чи контейнера та компосту.

Що потрібно:

декілька старих картоплин

великий горщик або контейнер

компост або пухкий ґрунт

місце на вулиці чи сонячному балконі.

Що робити:

Покладіть кілька картоплин у великий горщик із шаром компосту. Засипте їх зверху ще одним шаром компосту. Залиште контейнер у дворі, на балконі чи терасі. Коли рослина почне рости, поступово додавайте ще компост, це допоможе формувати нові бульби. Після того, як бадилля відцвіте та почне в’янути, висипте вміст горщика. Усередині на вас чекатиме нова молода картопля.

Ідеальний спосіб для новачків

Картопля — одна з найпростіших культур для домашнього вирощування. Вона не потребує складного догляду, а сам процес дуже захопливий. До того ж це чудовий спосіб зменшити харчові відходи, спробувати вирощувати власну їжу без великих витрат, навчитися базового догляду за рослинами та залучити дітей до простого й цікавого процесу.

Реклама

Ще один бонус — контейнерне вирощування дозволяє контролювати ґрунт і спрощує збір урожаю. Не потрібно копати грядки, достатньо просто висипати землю з горщика.

Сьогодні домашнє городництво — не виживання, а задоволення. Воно про ранкову каву на балконі поруч із зеленими паростками, радість від першого врожаю та відчуття, що навіть у місті можна створити свій маленький куточок природи.

Новини партнерів