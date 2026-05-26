Вберегтися від кліщів допоможуть два простих предмети: несподівані поради лісників

У сезон активності кліщів фахівці нагадують про ризик зараження хворобою Лайма та кліщовим енцефалітом. Лісники радять дотримуватися простих правил захисту та використовувати підручні засоби, які можуть допомогти виявити кліщів ще до укусу.

Про це повідомило видання WP abcZdrowie.

Працівники Карконошського національного парку звернули увагу на незвичний, але доступний метод — використання валика для чищення одягу. Після прогулянки ним рекомендують пройтися по штанах, рукавах та іншому одязі. Липка поверхня допомагає зібрати кліщів, зокрема й дрібних німф, розмір яких може становити лише від 0,5 до 1,5 міліметра. Цей спосіб запропонував працівник Національного парку Краконоше Кшиштоф Бісага. За словами фахівців, метод із валиком є ефективним та недорогим.

Ще один спосіб захисту — використання широкої клейкої стрічки, наприклад ізоляційної. Її радять намотувати навколо щиколоток і зап’ясть у місцях, де закінчуються рукави та штанини. Такий метод створює фізичний бар’єр для кліщів і його потрібно застосовувати ще до виходу на природу.

Досвідчений лісівник із Бещад Казімеж Ножка, який через роботу регулярно стикається з кліщами, наголошує: «Кліщі були, є і будуть. Вони є нашими постійними супутниками в житті. Потрібно лише поводитися належним чином, і все буде добре».

Він також застерігає від надмірної довіри до репелентів. Натомість радить робити ставку на відповідний одяг. Для прогулянок у лісі рекомендують одягати довгі штани, одяг із довгими рукавами та головний убір. Перевагу варто надавати світлим речам, оскільки на них легше помітити кліща.

Лісівник пояснює, що кліщ рідко кусає одразу після потрапляння на тіло. Спочатку він може довго пересуватися по одязі чи шкірі в пошуках місця з тонкою шкірою. Найчастіше паразити присмоктуються під колінами, у паху, за вухами, між пальцями ніг або на голові. Через анестезувальні речовини у слині укус зазвичай є безболісним.

Якщо кліщ уже присмоктався, його рекомендують видаляти спеціальним інструментом або звичайним пінцетом. Кліща потрібно захопити якомога ближче до шкіри та обережно витягнути, не розчавлюючи. Після цього місце укусу слід продезінфікувати.

Фахівці також наголошують: не варто наносити на кліща жир, спирт чи інші речовини перед видаленням, оскільки це може підвищити ризик зараження. Якщо після видалення в шкірі залишився фрагмент ротового апарату кліща, серйозної небезпеки це зазвичай не становить — організм з часом самостійно його виведе.

Після видалення кліща рекомендують знищити, зокрема розчавити через аркуш паперу твердим предметом.

