Бережіться не лише кліщів: лікарка попередила про нашестя небезпечних комах в Україні

Укус мошки / © Getty Images

Реклама

Укус звичайної мошки може спричинити сильний набряк, особливо у дітей, літніх людей та людей з алергічними захворюваннями.

Про це в етері телеканалу КИЇВ24 розповіла лікарка-алергологиня Майя Руселевич на тлі нашестя комах на Чернігівщині.

За словами фахівчині, реакція організму залежить від стану імунної системи та місця укусу. Найважчі наслідки можуть виникати після укусів у повіку чи обличчя — набряк здатен швидко поширюватися настільки, що людина інколи не може відкрити око.

Реклама

Лікарка пояснила, що під час укусу мошка виділяє речовини, на які організм реагує по-різному. Особливо чутливими до таких укусів є люди з бронхіальною астмою, алергічним ринітом, атопічним дерматитом або харчовою алергією.

Майя Руселевич наголосила, що окрім вираженого болю та набряку, через кілька днів у місці укусу може з’явитися посиніння, схоже на синець. За словами лікарки, люди часто не одразу розуміють, що причиною такого стану стали саме комахи.

Українців масово атакують кліщі — останні новини

Нагадаємо, з приходом весняного та літнього тепла активізуються кліщі, які можуть переносити небезпечні інфекції, зокрема кліщовий енцефаліт та хворобу Лайма. Фахівці радять уважно підбирати одяг для прогулянок на природі та вигулу собак, адже кліщів «приваблює» світлий одяг.

Раніше ми повідомляли, як правильно видалити кліща та чого робити категорично не можна.

Реклама

Новини партнерів