ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
351
Час на прочитання
1 хв

Хвилину мовчання в Україні оголошуватимуть по-новому: що зміниться від сьогодні

Щодня о 09:00 українці чутимуть особливе оголошення через системи оповіщення.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Система оповіщення

Система оповіщення / © ТСН.ua

В Україні змінили підхід до вшанування пам’яті загиблих у війні та жертв Голодомору. Кабінет міністрів дозволив задіяти для хвилини мовчання вуличні системи оповіщення.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Уряд дозволив використовувати системи оповіщення для повідомлень про вшанування пам’яті. Тепер їх щодня вмикатимуть о 09:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання, а також під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку відбувається в четверту суботу листопада на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 — 1933 років.

«Формуємо нову культуру пам’яті. Щоденна хвилина мовчання — важлива її складова і прояв нашої поваги до полеглих Захисників і Захисниць, цивільних громадян», — написала Свириденко в Мережі.

Нагадаємо, у березні президент Володимир Зеленський підписав закон №4783-IX, який закріплює на державному рівні щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о 9:00 для вшанування військових і цивільних жертв російської агресії. Документ створює єдиний простір пам’яті та регулює використання систем оповіщення й медіа для інформування громадян. Також закон офіційно закріплює традицію вшанування жертв Голодомору щорічно із хвилиною мовчання та акцією «Запали свічку».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
351
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie