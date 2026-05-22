Хвилину мовчання в Україні оголошуватимуть по-новому: що зміниться від сьогодні

В Україні змінили підхід до вшанування пам’яті загиблих у війні та жертв Голодомору. Кабінет міністрів дозволив задіяти для хвилини мовчання вуличні системи оповіщення.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Уряд дозволив використовувати системи оповіщення для повідомлень про вшанування пам’яті. Тепер їх щодня вмикатимуть о 09:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання, а також під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку відбувається в четверту суботу листопада на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 — 1933 років.

«Формуємо нову культуру пам’яті. Щоденна хвилина мовчання — важлива її складова і прояв нашої поваги до полеглих Захисників і Захисниць, цивільних громадян», — написала Свириденко в Мережі.

Нагадаємо, у березні президент Володимир Зеленський підписав закон №4783-IX, який закріплює на державному рівні щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о 9:00 для вшанування військових і цивільних жертв російської агресії. Документ створює єдиний простір пам’яті та регулює використання систем оповіщення й медіа для інформування громадян. Також закон офіційно закріплює традицію вшанування жертв Голодомору щорічно із хвилиною мовчання та акцією «Запали свічку».

