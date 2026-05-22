Франція через Китай намагається змусити Росію припинити війну: що відомо

Франція використовує дипломатичний діалог із Китаєм, щоб спонукати Пекін вплинути на Росію задля припинення війни в Україні. У французькому МЗС констатують дедалі більшу залежність Кремля від КНР.

Про це заявив речник Міністерства Європи та закордонних справ Франції Паскаль Конфаврьо, повідомляє Укрінформ.

Коментуючи візит президента Росії Володимира Путіна до Пекіна, Конфаврьо зазначив: «Те, що ми спостерігаємо, — це надзвичайно викривлені, незбалансовані відносини між РФ та Китаєм, особливо після початку російської агресії проти України, яка відрізала Росію від багатьох її партнерів, зокрема в енергетичній та економічній сферах».

Він також наголосив, що Франція підтримує постійний контакт із Китаєм, аби доносити свою позицію щодо війни Росії проти України.

«Цей канал дозволяє нам звернутися до Китаю, щоб він використав свої привілейовані відносини з Москвою та закликав до припинення цієї агресії«, — підкреслив речник французького МЗС.

Окремо Конфаврьо зауважив, що реакція Парижа на зміцнення співпраці між Китаєм і Росією пов’язана з пріоритетами французького головування у G7, серед яких — подолання глобальних економічних дисбалансів.

«Це пріоритет, який стає ще важливішим у контексті глобальної безпеки, що дедалі більше загострюється», — додав Конфаврьо.

Зауважимо, 2026 року Франція головує у G7. До ключових напрямів її головування належать скорочення макроекономічних дисбалансів, посилення економічної безпеки, а також координація відповідей на геополітичні, фінансові та енергетичні виклики. Саміт лідерів Групи семи запланований на 15 — 17 червня у французькому Евіані.

До слова, на думку політолога Сергія Тарана, Китай може швидко прискорити завершення війни в Україні, якщо США та ЄС зроблять йому вигідну економічну пропозицію, зокрема розширять доступ до європейських ринків. За словами експерта, Пекін наразі не тисне на Москву, оскільки має вигоду від купівлі російської нафти та постачання товарів подвійного призначення. Якби Китай справді захотів стати миротворцем і припинив цю співпрацю, успіхи в досягненні миру настали б набагато швидше, але наразі Пекін просто чекає на серйозні стимули від Заходу.

