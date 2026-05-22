Кремль розлютив ще одну країну-сусідку своїми погрозами щодо держав Балтії

Москва запустила нову хвилю дезінформації, звинувативши Естонію, Латвію та Литву у допомозі українським дронам бити по Росії. Фінляндія відреагувала на брехливі закиди Кремля та підтримала сусідів.

Про це йдеться у заяві міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен.

За словами Валтонен, неправдиві звинувачення Росії на адресу Естонії, Латвії та Литви є елементом масштабнішої дезінформаційної кампанії.

«Фінляндія рішуче на боці тих країн, які стали цілями російської дезінформації та брехні. Правда і свобода мають перемогти», — прокоментувала вона.

Зауважимо, що упродовж 21 травня підтримку балтійським країнам і осуд російських погроз також висловили в інших європейських столицях.

Зокрема, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що очевидно, хто є агресором, а хто — жертвою. Водночас міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево охарактеризував обвинувачення Росії щодо країн Балтії як «чисту фантазію».

Погрози Росії на адресу країн Балтії — що відомо

Нагадаємо, постпред РФ в ООН Василь Небензя звинуватив Україну у плануванні запусків безпілотників із країн Балтії, пригрозивши їм «неминучою відповіддю». Він також висунув Україні чергові ультиматуми: пригрозив продовженням війни, якщо Київ не виконає вимоги Кремля, зокрема щодо виведення ЗСУ з певних регіонів.

До слова, Держдума РФ ухвалила законопроєкт, що дозволяє президенту РФ Володимиру Путіну проводити екстериторіальні військові операції нібито для захисту своїх громадян за кордоном. За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), цей закон створює правові та інформаційні умови для виправдання майбутньої агресії Кремля, зокрема в Молдові, країнах Балтії та Україні.

