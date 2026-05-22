ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
373
Время на прочтение
2 мин

Кремль разозлил еще одну страну-соседку своими угрозами в отношении государств Балтии

Финляндия решительно стала на сторону стран Балтии, которые оказались под прицелом российской пропаганды.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Кремль

Кремль / © Associated Press

Москва запустила новую волну дезинформации, обвинив Эстонию, Латвию и Литву в помощи украинским дронам бить по России. Финляндия отреагировала на лживые обвинения Кремля и поддержала соседей.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен.

По словам Валтонен, ложные обвинения России в адрес Эстонии, Латвии и Литвы являются элементом более масштабной дезинформационной кампании.

«Финляндия решительно на стороне тех стран, которые стали целями российской дезинформации и лжи. Правда и свобода должны победить», — прокомментировала она.

Заметим, что в течение 21 мая поддержку балтийским странам и осуждение российских угроз также выразили в других европейских столицах.

В частности, глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что очевидно, кто является агрессором, а кто — жертвой. В то же время министр иностранных дел Бельгии Максим Прево охарактеризовал обвинения России в отношении стран Балтии как «чистую фантазию».

Угрозы России в адрес стран Балтии — что известно

Напомним, постпред РФ в ООН Василий Небензя обвинил Украину в планировании запусков беспилотников из стран Балтии, пригрозив им «неизбежным ответом». Он также выдвинул Украине очередные ультиматумы: пригрозил продолжением войны, если Киев не выполнит требования Кремля, в частности по выводу ВСУ из определенных регионов.

К слову, Госдума РФ приняла законопроект, позволяющий президенту РФ Владимиру Путину проводить экстерриториальные военные операции якобы для защиты своих граждан за рубежом. По оценке Института изучения войны (ISW), этот закон создает правовые и информационные условия для оправдания будущей агрессии Кремля, в частности в Молдове, странах Балтии и Украине.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
373
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie