У Європі стали на захист України після гучних заяв про дрони над Балтією: подробиці

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон захищає Україну від критики щодо її дронів, які залітають до країн Балтії під час атак на територію РФ.

Про це він заявив перед міністерською зустріччю НАТО 21 травня, повідомляє The Guardian.

Він наголосив на тому, що з очевидних причин Київ цілеспрямовано не прагне, аби «їхні дрони опинилися на дружній території».

«Інколи це питання радіоперешкод, інколи — інших факторів. Звісно, вони не хочуть, щоб це траплялося, адже це може завдати шкоди та, звісно, викликати страх», — наголосив міністр.

Водночас Крістерссон застерігає від російської дезінформації, адже Кремль «прагне створити враження, що інші країни роблять щось незаконне».

Своєю чергою, генсек НАТО Марк Рютте назвав «абсолютно абсурдними» заяви РФ про те, що три балтійські держави нібито дозволили Україні запускати дрони зі своєї території. Він наголосив, що ці дрони «перебувають там через повномасштабну атаку Росії, і Україна змушена захищатися».

За словами Рютте, НАТО «завжди готове до будь-якої непередбачуваності». Своєю реакцією на зафіксований безпілотник над Естонією воно показало, що готове до будь-якого сценарію.

Нагадаємо, раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зробив заяву про українські удари по території РФ. Він наголосив, що Києву треба точніше обирати цілі для атак, щоб не створювати загрози для безпеки країн НАТО.

Свою позицію Косіняк-Камиш пояснює тим, що інакше це може слугувати приводом для провокацій РФ, а також засобом пропаганди Москви та сприяти ескалації конфлікту й посиленню гібридної війни.

