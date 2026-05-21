- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 429
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія вдарила по багатоповерхівках великого міста: серед постраждалих — дитина (фото)
Російські війська атакували Дніпро. Пошкоджено два багатоповерхові будинки, виникла пожежа, багато поранених.
Російські війська знову завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки 14 людей зазнали поранень, пошкоджено щонайменше два багатоповерхові будинки, також спалахнула пожежа.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа.
«Попередньо пошкоджені два багатоповерхові будинки. Спалахнула пожежа», — заявив він.
Спочатку інформація про постраждалих уточнювалася, однак станом на 18:17 відомо, що через ворожий удар поранення дістали 14 людей. Десятеро — госпіталізовані. Лікарі надають усю необхідну меддопомогу.
Серед постраждалих — 13-річний хлопчик. Він разом із дорослими госпіталізований у стані середньої тяжкості.
Серед постраждалих також — 34-річний чоловік і жінки віком 43, 58, 66 і 78 років.
На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, раніше дрони РФ атакували житловий квартал у Павлограді. Там було поранено трьох людей і пошкоджено десятки будинків.