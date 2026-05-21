Росія вдарила по багатоповерхівках великого міста: серед постраждалих — дитина (фото)

Російські війська атакували Дніпро. Пошкоджено два багатоповерхові будинки, виникла пожежа, багато поранених.

Удар по Дніпру / Фото: Олександр Ганжа

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська знову завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки 14 людей зазнали поранень, пошкоджено щонайменше два багатоповерхові будинки, також спалахнула пожежа.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа.

«Попередньо пошкоджені два багатоповерхові будинки. Спалахнула пожежа», — заявив він.

У Дніпрі через російський удар пошкоджені багатоповерхівки / Фото: Олександр Ганжа

Спочатку інформація про постраждалих уточнювалася, однак станом на 18:17 відомо, що через ворожий удар поранення дістали 14 людей. Десятеро — госпіталізовані. Лікарі надають усю необхідну меддопомогу.

Серед постраждалих — 13-річний хлопчик. Він разом із дорослими госпіталізований у стані середньої тяжкості.

У Дніпрі через російський удар пошкоджені багатоповерхівки / Фото: Олександр Ганжа

Серед постраждалих також — 34-річний чоловік і жінки віком 43, 58, 66 і 78 років.

Російська атака на Дніпро спричинила руйнування у багатоповерхівках

На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Російська атака на Дніпро спричинила руйнування у багатоповерхівках

Нагадаємо, раніше дрони РФ атакували житловий квартал у Павлограді. Там було поранено трьох людей і пошкоджено десятки будинків.

