Сильні вибухи, удар по багатоповерхівці та потерпілі: Росія атакувала обласний центр України

Наслідки атаки на Дніпро / © Олександр Ганжа

На світанку російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Дніпрі. Ворожий борт увігнався просто в дах, через що квартири на п’ятому поверсі майже повністю знищені. Поранення і гостру реакцію на стрес дістали дві жінки. Вибуховою хвилею понівечило й навколишні споруди.

На місці чергової атаки у Дніпрі працювала кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.

Наслідки атаки на Дніпро: що відомо

Картина на п’ятому поверсі вражає цинізмом: ліжко, де спала літня жінка, розташоване буквально за метр від місця безпосереднього влучання. Стеля в кімнаті повністю провалилася всередину, засипавши все завалами. Яке диво врятувало їй життя — рідні досі не можуть осягнути.

Власниця квартири пані Світлана після пережитого жаху перебуває у важкому шоковому стані та не може говорити. Проте жінка знаходить у собі сили контролювати, як рятувальники та родичі розбирають купи каміння в її колишній оселі. До всього підлога й підвіконня тут всіяні характерними гострими уламками російського безпілотника.

«Думали, що теща згоріла»: спогади родини

Зять пані Світлани Павло разом з її донькою та онуком мешкають поверхом нижче. Їхнє житло від удару теж сильно пошкоджене. Чоловік каже, що посекундно пам’ятає події цієї страшної ночі.

Павло, житель будинку: «Сильний вибух, посипалося скло, ти розумієш, що „приліт“, але куди, що — незрозуміло. З дитиною вибігли з дружиною надвір, бачу — пошкоджена квартира, де поживає теща. Пожежа, дим — ми не знаємо, що з нею, все завалено… Я піднімаюся на п’ятий поверх, намагаюся прорватися — все завалено, ти нічого не бачиш, нічого не розумієш. Я її побачив, слава Богу, вона була в свідомості, я думаю, лише оце їй і допомогло. Можете зняти, де вона ночувала і куди був „приліт“, як їй просто пощастило».

Сусід по сходовій клітині Олег теж дякує долі. Напередодні атаки він відправив дружину з трирічною донькою в село до рідних, тому під час вибуху опинився вдома сам.

Олег, місцевий мешканець: «Відкриваю очі, дивлюся, а у мене меблі всі перекинуті лежать, телевізор упав, кондиціонер відірвався — упав… Починаю себе трогати, бачу — а я в штукатурці».

Офіційні дані про постраждалих і руйнування

По медичну допомогу після нічного нальоту звернулися дві місцеві мешканки. На щастя, тяжких поранень вдалося уникнути.

«Маємо двох осіб, які звернулися по медичну допомогу до наших місцевих лікарень. Фактично у людей гостра реакція на стрес, дякувати, тяжких тілесних ушкоджень немає, ніхто критично не постраждав», — каже медик.

Від самого ранку на місці «прильоту» розгорнуто штаб. Тут безперервно працюють комунальні служби, рятувальники та поліція. Більшу частину понівечених вікон оперативно затулили плитами і плівкою. Мешканці будинку після повністю безсонної ночі поволі приходять до тями, аналізуючи пережите.

Загалом внаслідок цієї ворожої атаки в житловому кварталі пошкоджено п’ять будинків і два дитячі садочки. Вибито кілька сотень віконних шибок. Чи підлягають капітальному відновленню оселі на верхньому поверсі, в яких повністю проломило дах і міжповерхове перекриття, найближчим часом визначатиме спеціальна технічна комісія.

