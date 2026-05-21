Співак-легенда Миколайчук розкрив закулісся особистого життя: як артист уводив жінок у Данилка

Андрій Миколайчук / © Youtube/В гостях у Гордона

Відомий український композитор і співак Андрій Миколайчук згадав історію з початку кар’єри Андрія Данилка та людей, які вплинули на його творчий і сценічний образ, зокрема — появу жінки, що стала частиною його історії в той період.

За словами артиста, все почалося з концерту в Полтаві, де був присутній Данилко. Саме там, у середовищі великої кількості людей і жіночих образів навколо сцени, почали формуватися нові творчі ідеї. Він згадує, що в той час поруч з співаком з’являлися різні жінки, які так чи інакше впливали на атмосферу та творчий процес. Окремо він згадує Тамілу Петрощук, до якої мав симпатію, і підкреслює, що саме вона стала однією з фігур цього періоду. Також у розмові з’являється ім’я Марії Єфросиніної, яка, за його словами, теж брала участь у сценічних моментах і виступах.

«От чому Данилко з’явився? Він був у мене на концерті в Полтаві… все вагон дівчат… І я написав цю пісню. Прибіг і Таміла Петрощук. Вона мені подобалася. Це не при Лізі (ред. дружина) будь сказано, але Таміла Петрощук приїхала в Київ до мене на сольний концерт. Любила не мене, а Серьожу Скрябіна. От і я їй кажу: „Іди послухай“», — переказує він у інтерв’ю Дмитру Гордону свої спогади про той період, додаючи, що багато моментів тоді відбувалися спонтанно й емоційно.

Миколайчук емоційно описує той час як період творчого хаосу, імпровізації та народження нових ідей, коли сцена поєднувалася з особистими історіями. Він також згадує, що частина подій відбувалася в форматі імпровізації, де народжувалися пісні та сценічні номери.

