Окупанти розбомбили дім автора хіта "Піду втоплюся у річці глибокій": Миколайчук заявив про скруту

Легендарний український композитор і співак Андрій Миколайчук зізнався, що залишився без житла та опинився у вкрай складних умовах.

Так, виконавець розповів про наслідки російської агресії та особисту скруту. За словами 66-річного артиста, його будинок у Миколаївській області було повністю зруйновано внаслідок російського обстрілу. Співак емоційно описав, що від колись зведеного самотужки житла фактично нічого не залишилося, а сам він змушений був шукати альтернативне місце для проживання.

«У Миколаївській області все розбомбили — хату, що я будував. Так, її вже нема. Я зайшов до хлопців, кажу: „Пішли, будем фотографувати“. Пішли, сфотографувати, написав заяву. Піду втоплюся у річці глибокій. Не треба було нічого будувати. Я зараз вирив собі таку землянку півметра вниз, зверху поставив, як ці чукчі в чумі — нормально. Нема як будуватись. Дуже багато часу з’їдає і грошей», — поділився Миколайчук в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Зараз своє місце проживання Андрій Михайлович не розкриває. Композитор говорить, що «шифрується» та живе одним днем, занурений у свою справу: «Все стало настільки спресованим, що у мене залишилася лише робота й виконання плану. Якщо я цього не буду робити, то мені немає сенсу жити».

Окремо 66-річний співак розповів про складне фінансове становище. За його словами, він має борги, а раніше навіть стикався з арештом банківських рахунків.

«Грошей нема. Тільки борги. Мене (рахунки — прим. ред.) заарештували нещодавно, бо я не заплатив комунальні. Я буквально днями заплатив і вони розблокували», — приголомшив зірка.

