Оккупанты разбомбили дом автора хита "Піду втоплюся у річці глибокій": Миколайчук заявил о трудностях

Андрей Миколайчук / © Youtube/В гостях у Гордона

Легендарный украинский композитор и певец Андрей Миколайчук признался, что остался без жилья и оказался в крайне сложных условиях.

Так, исполнитель рассказал о последствиях российской агрессии и личных трудностях. По словам 66-летнего артиста, его дом в Николаевской области был полностью разрушен в результате российского обстрела. Певец эмоционально описал, что от некогда возведенного самостоятельно жилья фактически ничего не осталось, а сам он вынужден был искать альтернативное место для проживания.

«В Николаевской области все разбомбили — дом, который я строил. Да, его уже нет. Я зашел к парням, говорю: „Пошли, будем фотографировать“. Пошли, сфотографировали, написал заявление. Пойду утону в реке глубокой. Не надо было ничего строить. Я сейчас вырыл себе такую землянку полметра вниз, сверху поставил, как эти чукчи в чуме — нормально. Нет как строиться. Очень много времени съедает и денег», — поделился Миколайчук в интервью Дмитрию Гордону.

Сейчас свое место жительства Андрей Михайлович не раскрывает. Композитор говорит, что «шифруется» и живет одним днем, погруженный в свое дело: «Все стало настолько спрессованным, что у меня осталась только работа и выполнение плана. Если я этого не буду делать, то мне нет смысла жить».

Отдельно 66-летний певец рассказал о сложном финансовом положении. По его словам, он имеет долги, а ранее даже сталкивался с арестом банковских счетов.

«Денег нет. Только долги. Меня (счета — прим. ред.) арестовали недавно, потому что я не заплатил коммунальные. Я буквально на днях заплатил и они разблокировали», — ошеломил звезда.

