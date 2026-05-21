Улицы ушли под воду, а машины "плавают" по дороге: областной центр Украины накрыла непогода (видео)

Ливень в Николаеве / © Novosti-N

В четверг, 21 мая, областной центр Украины оказался в плену стихии. В Николаеве начался сильный ливень с грозой, который за считанные минуты превратил дороги в реки.

Об этом сообщают «Новости-N».

По словам очевидцев, город накрыл мощный шквалистый ветер и стена из дождя. Городская ливневая канализация не справляется с колоссальным объемом осадков, из-за чего на многих участках дорожное движение фактически парализовано.

«Из-за большого количества воды на проезжей части машины буквально плывут по дороге», — передает с места событий корреспондент.

Уровень воды на некоторых улицах достигает колес автомобилей. Водители вынуждены снижать скорость до минимума или вообще останавливаться на обочинах.

Ненастье сопровождается сильными порывами ветра, что создает угрозу падения ветвей и деревьев.

Передвигаться по городу пешком почти невозможно — тротуары полностью ушли под воду.

Дата публикации 13:58, 21.05.26

Напомним, в Украине в ближайшее время сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами, локальными ливнями и возможными шквалами. Ясной солнечной погоды в большинстве регионов пока ждать не стоит.

