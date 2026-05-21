Трамп превращает Белый дом в военную базу: что спрячут под бальным залом

Дональд Трамп осматривает строительство бального зала Белого дома / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вместе с журналистами побывал на строительной площадке бального зала Белого дома стоимостью 400 млн долл. По его словам, сооружение будет полностью защищено от дронов и будет иметь подземный военный комплекс.

Об этом сообщило BBC.

Трамп отметил, что строительство бального зала финансируется частными донорами и реализуется быстрее, чем планировалось. В то же время проект столкнулся с дополнительными трудностями после того, как парламентский арбитр Сената выступил против положения на 1 млрд долл. в законопроекте, который должен был обеспечить его финансирование.

«Все это было оплачено мной лично, и потому что я постоянно слышу, будто это не так — мы делаем это как подарок. За это не будут платить налогоплательщики», — сказал президент США.

Он также рассказал, что будет размещено в новом сооружении.

«Это защищено от дронов — если дрон попадет в здание, он просто отскочит. Это не будет иметь никакого влияния. Но также это задумано как дрон-порт, поэтому крыша здания защищает весь Вашингтон. Здесь будут различные помещения, и они строят больницу. Они строят военный госпиталь. Они также строят всевозможные исследовательские центры, переговорные комнаты и другие помещения, которые непосредственно связаны с использованием бального зала военными. И сам бальный зал фактически является щитом, который защищает все, что здесь будет построено», — описал Трамп.

Трамп также заявил, что там можно было бы разместить различные военные подразделения. По словам президента, хотя он и не хотел бы использовать слово «снайперы», в комплексе созданы отличные возможности для американских снайперов для противодействия вражеским, а также для врачей. Кроме того, благодаря высоте объекта, как отметил Трамп, оттуда будет открываться очень четкий обзор всего Вашингтона.

Напомним, в январе CNN и Independent писали, что под видом реконструкции восточного крыла Белого дома по приказу Трампа тайно модернизируют подземный президентский бункер. Проект настолько засекречен, что администрация даже обошла получение разрешения от Национальной комиссии по планированию капитала, а в судебных документах остановку работ назвали угрозой национальной безопасности. Сооружение, возведенное еще в 1941 году для защиты лидеров США, имело устаревшую инфраструктуру 1940-х годов. Сейчас старые конструкции полностью демонтированы, а все детали строительства нового высокотехнологичного укрытия тщательно скрываются.

Заметим, в апреле суд остановил строительство нового бального зала. Суд постановил, что работы не могут продолжаться без официального разрешения Конгресса, который контролирует федеральную собственность, и раскритиковал администрацию за противоречивые объяснения по финансированию проекта частными пожертвованиями.

