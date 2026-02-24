Зеленский впервые показал бункер на Банковой (фото, видео)

Зеленский

Президент Украины Владимир впервые показал бункер на Банковой. Там работала команда, правительство, были ежедневные совещания с военными, поиск решений. Все для того, чтобы Украина выстояла.

Об этом он рассказал в своем обращении к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения.

«Я работал здесь. Потом я поднимался наверх, обращался к вам, к людям. Здесь была наша команда, правительство, ежедневные совещания. С военными. Звонки. Поиск решений. Все необходимо для того, чтобы Украина истощила. Надо было доставлять оружие, еду, лекарства в заблокированные врагом города для того, чтобы была жизнь, за которую Украина так отчаянно борется», — отметил украинский лидер.

Признался, что в бункере раздавался разный язык — и официальный, и нелитературный.

«Ведь каждый пакет помощи, каждые санкции, каждую партию оружия — все это нужно было реально выгрызать. Выгрызать веру в Украину. Сделать так, чтобы мир включился», — отметил Зеленский.

И это, подчеркивает глава государства, сработало. Украина выстояла тогда и продолжает стоять сейчас.

Напомним, Зеленский рассказал, где прячется во время воздушных тревог. Он признался, что жил в бункере на Банковой в течение двух лет. Это основная позиция. Каждую ночь туда спускалась команда, а затем возвращалась. Так, как украинцы все это время идут в бомбоубежище или метро.