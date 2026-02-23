Буданов накануне рассказал, каким будет вторжение: Безугла вспомнила вечер перед войной

Марьяна Безуглая - народный депутат / © Facebook Марьяны Безуглой

Реклама

Действующий руководитель Офиса президента Украины, а четыре года назад, глава ГУР, Кирилл Буданов накануне полномасштабной войны России в Украине показал, как именно оно будет происходить.

Об этом рассказала нардепка Марьяна Безуглая.

«Похоже, единственным человеком, верившим так же, что точно начнется великая война, был Кирилл Алексеевич Буданов. Договорились с ним о действиях», — вспоминает Безугла.

Реклама

На заседании Комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке Буданов озвучил сценарий атаки РФ.

«Буданов конкретно показывал, как будет происходить вторжение. Нардепы комитета нервно переговаривались, однако никаких действий или координации вообще не было. Одна-единственная попросившаяся коллега вышла серая из заседания и шепотом спрашивала, что ей делать и прямо ли сейчас вывозить маленького ребенка», — отметила нардепка.

На следующий день она и ее коллеги были оставлены без всякого плана Комитета. Безуглая вышла на связь с возглавлявшим оборону Киева генералом Александром Сырским и весь месяц осады работала вместе с ним и другими военными.

«Украина выстояла, потому что выстояли украинцы. Это настоящее чудо, возникшее из хаоса планирования и упорядоченности отдельных событий», — подытожила Безугла.

Реклама

Напомним, Россия может готовить коварный удар к годовщине вторжения 24 февраля. Об этом предупредил эксперт Олег Жданов. Он отметил, что на днях Россия нанесла по Украине сразу два массированных комбинированных удара с применением ракет разных типов и сотен ударных БпЛА. Атаки произошли в канун четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ — 24 февраля.

Между тем в западных СМИ, в частности, в The Guardian, говорится, как западные спецслужбы получили данные о планах Кремля, а именно, что в конце 2021-начале 2022 года США и Британия владели все более детализированной информацией о намерениях России напасть на Украину. Часть данных передавали украинской стороне через официальные и разведывательные каналы.