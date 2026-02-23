Сырский заявил о прорыве ВСУ на фронте: отбили 400 кв километров территории

Александр Сырский / © Александр Сырский

С конца января этого года на Александровском направлении группировки ДШВ и смежные подразделения возобновили контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами.

Об этом сообщил Главнокомандующий Александр Сырский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что украинским защитникам удалось освободить от российских оккупантов территорию площадью 300 квадратных километров. Это произошло на южном участке фронта.

«Я не буду вдаваться в подробности, но сегодня могу прежде всего поздравить нашу армию — все Силы обороны, потому что на сегодня освобождены 300 квадратных километров», — сказал президент.

В то же время, Зеленский не уточнил, за какой именно период украинским воинам удалось добиться таких успехов.

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко отметил, что оккупанты теряют позиции на Запорожском направлении из-за хаоса со связью.