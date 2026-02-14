ТСН в социальных сетях

Ситуация на фронте изменилась: где наступают россияне, какие успехи у ВСУ

Россия продолжает давить на слабые места украинской обороны и не собирается останавливаться. Однако ВСУ дают отпор и держат фронт.

Ситуация на фронте сложная

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких участках фронта, однако существенных продвижений не достигли. В то же время, украинские силы смогли улучшить позиции на юге.

Об этом говорится в аналитическом отчете ISW.

Где продвинулись оккупанты

В Донецкой области российские силы сосредоточивают усилия на направлениях Лимана, Константиновки и Покровска.

В Харьковской области российские подразделения совершали штурмы вблизи Волчанска и Купянска, однако, по имеющимся данным, не смогли продвинуться вперед.

Где имеют успехи ВСУ

ВСУ имеют тактические успехи на южном направлении. В Запорожской области украинские военные смогли освободить несколько населенных пунктов вблизи Гуляйполя, заставив противника отступить. Также украинские силы продолжают наносить удары по российским военным объектам в тылу, в частности по складам боеприпасов и пунктам управления дронами.

Напомним, аналитик смоделировал ситуацию, которая может возникнуть в случае временной потери контроля над городами Покровск и Мирноград в Донецкой области. По его словам, на этом направлении сосредоточена огромная группировка врага численностью около 150 тысяч человек. При захвате этих городов россияне могут изменить вектор атаки.

