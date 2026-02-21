ВСУ имеют тактические успехи на юге, но "окно возможностей" может закрыться

ВСУ имеют тактические успехи на южном направлении форонта. / © Getty Images

Силы обороны Украины достигли тактических успехов на юге , в частности в направлении населенных пунктов Павловка, Успеновка, Терново и Терноватое. Это стало возможным благодаря тщательной подготовке и удачному стечению обстоятельств на фронте.

Об этом рассказал офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Благоприятные условия для наступления

По словам военного, успешное продвижение украинских подразделений – это результат комплекса мер и объективных факторов. Среди главных причин он выделяет отключение терминалов Starlink для российских окупантов, что существенно ухудшило их связь и координацию. Кроме того, враг взыскал значительное количество своих резервов на Покровско-Мирноградское направление, ослабив тем самым южный участок фронта.

«Нам удается на сегодняшний момент продвинуться на определенных отрезках фронта. Да, есть хорошие продвижения в сторону Павловки и Успеновки, есть продвижение со стороны Тернового и Терноватого. Есть хорошие действия наших сил, и я считаю, что это окно может закрыться вскоре», — отметил Андрей Ткачук.

Почему не стоит «перегревать» ожидание

Офицер предостерег общество от чрезмерного оптимизма и ожиданий грандиозного контрнаступления. Он подчеркнул, что ситуация остается сложной, а «окно возможностей» для продвижения может быстро закрыться, как только российское командование подтянет новые резервы на эти участки. Ткачук призвал украинцев сохранять спокойствие, не мешать Силам обороны выполнять свою работу и более осторожно относиться к громким заявлениям или прогнозам.

Напомним, ВСУ продолжают сдерживать нашествие российских окупантов на южном фронте. Чтобы не допустить прорыва врага в новые регионы, Силы обороны Украины не ограничиваются глухой обороной, а переходят к активным штурмовым и контратаковым действиям .