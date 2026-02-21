ЗСУ мають тактичні успіхи на півдні, але “вікно можливостей” може закритися

ЗСУ мають тактичні успіхи на південному напрямку форонту / © Getty Images

Сили оборони України досягли тактичних успіхів на півдні, зокрема в напрямку населених пунктів Павлівка, Успенівка, Тернове та Тернувате. Це стало можливим завдяки ретельній підготовці та вдалому збігу обставин на фронті.

Про це розповів офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Сприятливі умови для наступу

За словами військового, успішне просування українських підрозділів — це результат комплексу заходів та об’єктивних факторів. Серед головних причин він виділяє відключення терміналів Starlink для російських окупантів, що суттєво погіршило їхній зв’язок та координацію. Крім того, ворог стягнув значну кількість своїх резервів на Покровсько-Мирноградський напрямок, послабивши тим самим південну ділянку фронту.

«Нам вдається на сьогоднішній момент просунутися на певних відтинках фронту. Так, є хороші просування в бік Павлівки і Успенівки, є просування з боку Тернового і Тернуватого. Є хороші дії наших сил і я вважаю, що це вікно може закритися невдовзі», — зазначив Андрій Ткачук.

Чому не варто «перегрівати» очікування

Офіцер застеріг суспільство від надмірного оптимізму та очікувань грандіозного контрнаступу. Він підкреслив, що ситуація залишається складною, а «вікно можливостей» для просування може швидко закритися, щойно російське командування підтягне нові резерви на ці ділянки. Ткачук закликав українців зберігати спокій, не заважати Силам оборони виконувати свою роботу та обережніше ставитися до гучних заяв чи прогнозів.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують стримувати навалу російських окупантів на південному фронті. Щоб не допустити прориву ворога до нових регіонів, Сили оборони України не обмежуються глухою обороною, а переходять до активних штурмових та контратакувальних дій.