ЗСУ на фронті / © Getty Images

Реклама

Попри героїчний спротив Сил оборони та успішні операції в тилу ворога, окупанти продовжують тиснути, маючи тактичні успіхи на окремих ділянках.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Мапа бойових дій / © Інститут вивчення війни (ISW)

Загроза на Півночі: Сумщина та Харківщина

Російські війська не припиняють спроб дестабілізувати ситуацію у прикордонних регіонах. За даними аналітиків, ворог продовжував атаки в Курській та Сумській областях. Основні удари були спрямовані:

Реклама

на північ від Сум (райони Олексіївки та Кіндратівки);

у напрямку Малої Корчаківки;

на північний схід від міста (поблизу Юнаківки).

Водночас українські захисники не лише тримають оборону, а й контратакують. Повідомляється про успішні дії ЗСУ біля Покровки (південний схід від Сум). Навіть російські джерела визнають, що локальні дії в цьому районі не свідчать про підготовку масштабного наступу на Краснопілля.

На півночі Харківської області окупанти штурмували позиції поблизу Вовчанська, Вільчі та в напрямку Охрімівки. Також фіксувалися спроби просунутися біля Великого Бурлука, проте підтверджених змін лінії фронту не зафіксовано.

Східний фронт: Куп’янськ та Лиман

На Куп’янському напрямку українські сили впевнено утримують позиції, а на окремих ділянках навіть покращили тактичне положення. Росіяни безуспішно атакували в районі самого Куп’янська, Петропавлівки та Курилівки.

Дещо складніша ситуація в районі Борової. Тут ворог мав незначне просування південніше Новоєгорівки. Також тривали бої поблизу Богуславки та Олександрівки.

Реклама

На Лиманському та Слов’янському напрямках інтенсивність боїв залишається високою. Окупанти тиснуть у районі Лимана, Святогірська та на підступах до Слов’янська. Попри гучні заяви російської пропаганди про просування, об’єктивного підтвердження захоплення нових територій на цій ділянці немає.

Донеччина: просування біля Костянтинівки

Найгарячішою точкою залишається Донецька область. Аналітики ISW зафіксували локальні просування російських військ:

на південно-східних околицях Костянтинівки;

поблизу Плещіївки (район Дружківки).

У місті Часів Яр ворожі групи намагалися здійснити інфільтрацію, проте це не призвело до зміни контролю над містом. Тривають атаки навколо Оріхово-Василівки та Клебан-Бика.

Мапа бойових дій / © Інститут вивчення війни (ISW)

На Покровському напрямку спроби російської інфільтрації поблизу Родинського не змінили лінію фронту. Жорсткі бої точаться в районах Гришиного, Шевченка та Новоолександрівки.

Реклама

Південний фронт: успіхи ЗСУ на Запоріжжі

На півдні України ситуація залишається динамічною. На межі Дніпропетровської та Запорізької областей, зокрема поблизу Вербового, Сили оборони провели успішні заходи із зачистки території. Українським бійцям вдалося повернути частину позицій, які раніше були зайняті малими групами противника.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог атакував у районах Малої Токмачки, Новоданилівки та Степногірська, але успіху не мав. На Херсонському напрямку штурмові дії росіян були обмеженими і також не вплинули на розстановку сил.

Мапа бойових дій / © Інститут вивчення війни (ISW)

Нагадаємо, у Запорізькій області Сили оборони України проводять складну стратегічну оборонну операцію, поєднуючи стримування наступу РФ із контратакувальними діями. За словами військовослужбовця Сил ТрО ЗСУ Олександра Мусієнка, українським підрозділам вдалося стабілізувати ситуацію та перейти до витіснення противника на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Як зазначає військовий, ще з осені 2025 року російське командування визначило Запорізький напрямок одним із пріоритетних. Окупанти накопичували ресурси, проводили перегрупування та підтягували резерви, зокрема перекинули частину підрозділів угруповання військ «Дніпро» з лівобережжя Херсонщини, включно з десантними з’єднаннями.

Реклама

Основний задум ворога полягав у наступі одразу з трьох напрямків — Олександрівського, Оріхівського та Гуляйпільського — із метою створення оперативної загрози Запоріжжю. Йшлося не лише про військовий, а й про психологічний ефект, а також спробу розхитати українську оборону та досягти просування.

На певному етапі ситуація була напруженою: російські війська мали тактичні успіхи в районі Гуляйполя, намагалися розширити плацдарм і просунутися на північ, що створювало ризик виходу на оперативний простір. Втім, українське командування вчасно відреагувало, розпочавши контрдії для покращення тактичного становища та недопущення прориву.

У результаті лінію оборони вдалося стабілізувати, стрімкий наступ росіян зупинено, а загрозу безпосереднього наближення до Запоріжжя — нівельовано. Наразі на окремих ділянках тривають активні бойові дії, українські захисники продовжують поступово витісняти ворога із зайнятих позицій.