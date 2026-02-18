Не контрнаступ: що насправді відбувається на Запорізькому напрямку

Фронт / © ТСН

Реклама

Операція на Запорізькому напрямку проводиться, але це не контрнаступ. Це удари по передових підрозділах РФ.

Про це розповів військовий експерт Іван Тимочко.

Що відбувається на Запорізькому напрямку

Однак він наголошує: це — не контрнаступ, як це хочуть подати росіяни.

Реклама

«Це саме удари по російських передових підрозділах, по зрізанню тих, хто зумів, скажімо, десь проникнути. А у теперішніх холодних умовах, якщо російські ворожі солдати десь будуть відсікатися, навіть в окремо взятому населеному пункті, без зовнішньої підтримки, — це вірна смерть від морозів», — зазначає військовий експерт.

Відомо, що наступ на Запорізькому напрямку пріоритетним для себе визначив начальник генштабу РФ Герасимов. Проте його «авансові» заяви, що росіяни буцімто вже на підступах до Запоріжжя, не відповідають дійсності.

Він зауважує, що акцент на Запорізькому напрямку для Герасимова став пріоритетним після провалу на Покровсько-Мирноградському напрямку.

«Крісло під ним хитнулося, і так виглядає, що Запорізький напрямок — можливість реабілітуватися перед Путіним і зберегтися при посаді. Сили противник не шкодував, ресурси задіював достатньо серйозні, жорсткі», — зазначив Тимочко.

Реклама

Раніше аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ вдалося зірвати просування росіян на Запорізькому напрямку.

Йдеться про Приморське та Лук’янывське Запорізткої ообласті, де намагалися просунутися російські війська.

«Ліквідовано проникнення противника у Приморському та Лук’янівському», — йдеться у повідомленні.