Навіщо промивати бойлер і як правильно це робити

Навіщо промивати бойлер / © Credits

Бойлер рідко стає зіркою інтер’єру, але без нього сучасний побут неможливий. Він працює щодня для душу, миття рук, прання чи кухні. І, як будь-який прилад, потребує догляду, про це розповіло видання Martha Stewart.

Одна з найважливіших, але найчастіше ігнорованих процедур — щорічне промивання бойлера. Це проста дія, яка може значно підвищити ефективність роботи приладу та продовжити термін його служби.

Навіщо промивати бойлер

З часом у бойлері накопичуються мінерали та осад, які природно містяться у воді. Вони осідають на дні бака та створюють серйозні проблеми:

бойлер повільніше нагріває воду;

споживає більше електроенергії чи газу;

працює з підвищеним навантаженням;

швидше зношується та може вийти з ладу.

Регулярне промивання допомагає:

підтримувати стабільну температуру води

зменшити витрати на комунальні послуги

уникнути дорогого ремонту чи заміни приладу

Як часто потрібно промивати бойлер

У більшості випадків — раз на рік, але все залежить від типу водонагрівача:

Бойлери з баком (електричні чи газові). Їх можна та потрібно промивати щороку. Процедура схожа для обох типів, різниця лише у способі відключення живлення.

Проточні водонагрівачі. Такі системи не мають бака, тому їх не промивають у класичному сенсі. Вони потребують професійного очищення від накипу за допомогою спеціального обладнання та розчинів.

Як промити бойлер самостійно

Важливо: бойлер — це поєднання води, тиску, високої температури та електрики чи газу. Якщо ви не впевнені у своїх діях, краще звернутися до спеціаліста. Якщо ж вирішили робити самі, обов’язково ознайомтеся з інструкцією виробника та дотримуйтеся правил безпеки.

Покрокова інструкція для бойлера з баком

Повністю вимкніть бойлер (електрику чи газ) і дайте йому охолонути. Відкрийте кран з гарячою водою, це знизить тиск у системі. Під’єднайте садовий шланг до зливного клапана внизу бойлера. Спрямуйте шланг у злив, велику ємність або каналізацію. Відкрийте зливний клапан і дайте воді з осадом повністю витекти. Увімкніть подачу холодної води на кілька хвилин, щоб «вимити» залишки осаду. Закрийте клапан, від’єднайте шланг і дайте баку повністю наповнитися. Лише після цього увімкніть живлення чи газ.

Якщо вода під час зливу мутна чи з піском — це нормально, саме такий вигляд має осад, який заважав бойлеру ефективно працювати.

Коли самостійне чищення — погана ідея

Є ситуації, коли експериментувати не варто:

бойлер старий чи давно не обслуговувався

ви не впевнені, як правильно вимкнути газ чи електрику

пристрій протікає чи дає іржаву воду

зливний клапан не відкривається чи заклинив

У таких випадках краще викликати фахівця, це дешевше, ніж усувати серйозні пошкодження.

Промивання бойлера — не найгламурніша домашня процедура, але одна з найкорисніших. Якщо робити це стабільно один раз на рік, ваш водонагрівач працюватиме тихіше, економніше та довше.