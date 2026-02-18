- Дата публікації
Навіщо промивати бойлер і як правильно це робити
Гарячий душ, чистий посуд і відчуття домашнього комфорту залежать від одного скромного, але надзвичайно важливого приладу — бойлера. Експерти кажуть, що регулярне промивання водонагрівача може зекономити гроші, подовжити його «життя» та позбавити несподіваних проблем.
Бойлер рідко стає зіркою інтер’єру, але без нього сучасний побут неможливий. Він працює щодня для душу, миття рук, прання чи кухні. І, як будь-який прилад, потребує догляду, про це розповіло видання Martha Stewart.
Одна з найважливіших, але найчастіше ігнорованих процедур — щорічне промивання бойлера. Це проста дія, яка може значно підвищити ефективність роботи приладу та продовжити термін його служби.
Навіщо промивати бойлер
З часом у бойлері накопичуються мінерали та осад, які природно містяться у воді. Вони осідають на дні бака та створюють серйозні проблеми:
бойлер повільніше нагріває воду;
споживає більше електроенергії чи газу;
працює з підвищеним навантаженням;
швидше зношується та може вийти з ладу.
Регулярне промивання допомагає:
підтримувати стабільну температуру води
зменшити витрати на комунальні послуги
уникнути дорогого ремонту чи заміни приладу
Як часто потрібно промивати бойлер
У більшості випадків — раз на рік, але все залежить від типу водонагрівача:
Бойлери з баком (електричні чи газові). Їх можна та потрібно промивати щороку. Процедура схожа для обох типів, різниця лише у способі відключення живлення.
Проточні водонагрівачі. Такі системи не мають бака, тому їх не промивають у класичному сенсі. Вони потребують професійного очищення від накипу за допомогою спеціального обладнання та розчинів.
Як промити бойлер самостійно
Важливо: бойлер — це поєднання води, тиску, високої температури та електрики чи газу. Якщо ви не впевнені у своїх діях, краще звернутися до спеціаліста. Якщо ж вирішили робити самі, обов’язково ознайомтеся з інструкцією виробника та дотримуйтеся правил безпеки.
Покрокова інструкція для бойлера з баком
Повністю вимкніть бойлер (електрику чи газ) і дайте йому охолонути.
Відкрийте кран з гарячою водою, це знизить тиск у системі.
Під’єднайте садовий шланг до зливного клапана внизу бойлера.
Спрямуйте шланг у злив, велику ємність або каналізацію.
Відкрийте зливний клапан і дайте воді з осадом повністю витекти.
Увімкніть подачу холодної води на кілька хвилин, щоб «вимити» залишки осаду.
Закрийте клапан, від’єднайте шланг і дайте баку повністю наповнитися.
Лише після цього увімкніть живлення чи газ.
Якщо вода під час зливу мутна чи з піском — це нормально, саме такий вигляд має осад, який заважав бойлеру ефективно працювати.
Коли самостійне чищення — погана ідея
Є ситуації, коли експериментувати не варто:
бойлер старий чи давно не обслуговувався
ви не впевнені, як правильно вимкнути газ чи електрику
пристрій протікає чи дає іржаву воду
зливний клапан не відкривається чи заклинив
У таких випадках краще викликати фахівця, це дешевше, ніж усувати серйозні пошкодження.
Промивання бойлера — не найгламурніша домашня процедура, але одна з найкорисніших. Якщо робити це стабільно один раз на рік, ваш водонагрівач працюватиме тихіше, економніше та довше.