Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Протягом минулої доби російські загарбники окупували Бондарне та просунулися у Никифорівці в Донецькій області.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що українськими військовими було ліквідовано проникнення противника у Приморському та Лук’янівському, що у Запорізькій області.

Реклама

«Ворог окупував Бондарне та просунувся у Никифорівці. Ліквідовано проникнення противника у Приморському та Лук’янівському», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що на фронті фіксують постачання російським військам терміналів супутникового інтернету після того, як ворог втратив можливість використовувати Starlink.

Ми раніше інформували, що сьогодні найбільше уваги РФ сконцентровано на річці Оскіл Харківської області. Успіху ворог не має.