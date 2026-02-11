- Дата публікації
-
Категорія
Війна
- Кількість переглядів
- 319
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ запобігли спробі ворога прорватися в Запорізькій області — DeepState
Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.
Протягом минулої доби російські загарбники окупували Бондарне та просунулися у Никифорівці в Донецькій області.
Про це йдеться у повідомленні DeepState.
У повідомленні вказується, що українськими військовими було ліквідовано проникнення противника у Приморському та Лук’янівському, що у Запорізькій області.
«Ворог окупував Бондарне та просунувся у Никифорівці. Ліквідовано проникнення противника у Приморському та Лук’янівському», — йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що на фронті фіксують постачання російським військам терміналів супутникового інтернету після того, як ворог втратив можливість використовувати Starlink.
Ми раніше інформували, що сьогодні найбільше уваги РФ сконцентровано на річці Оскіл Харківської області. Успіху ворог не має.