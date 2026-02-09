- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 1 хв
Армія РФ тисне на Харківщині, але успіху не має: як ЗСУ зривають плани РФ щодо річки Оскіл
Ситуація на Харківщині залишається напруженою.
Сьогодні найбільше уваги РФ сконцентровано на річці Оскіл Харківської області. Успіху ворог не має.
Про це розповів Микола Волохов «Абдула», командир Підрозділу TERRA у складі 3 армійського корпусу в ефірі «КИЇВ24».
За його словами, ворог дуже хоче перейти річку і зафіксуватися на іншому боці.
«Іноді перейти росіянам вдається, але після цього вони перетворюються на добрива. Тому створити плацдарм, щоб потім якось розвивати свої плани, рухатися далі, у них нині не виходить», — зазначає Волохов.
Загалом тактика армії РФ тактика суттєво не змінилася — вони продовжують тиснути. Російські війська намагаються обходити з флангів, просочуватись через наші позиції. Мета одна: зайти в тил, відрізати позицію, потім вже вводити якісь інші сили де це вдається.
ЗСУ відповідають їм FPV-дронами та не дозволяють їм просочуватися.
Раніше ми повідомляли про ситуацію довкола Куп’янська.
ЗСУ мають успыхи на певних выдтинках. Утім ворог штурмує північніше Радківки та Голубівки, поблизу Куп’янська-Вузлового і Ківшарівки. За інформацією військових, частину атак вдалося відбити.
Крім того, війська РФ зосереджують основні сили на лівому березі річки Оскіл. Це може свідчити про зміну тактики на цьому напрямку.