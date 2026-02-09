Жителів однієї області попередили про небезпеку

Ожеледиця / © УНІАН

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки у Харкові та області на 9 лютого. Через складні погодні умови ситуація на дорогах може буди складною.

Про це повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

На Харківщині 9 лютого оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища. Протягом доби в Харкові та по всій області зберігатиметься ожеледь, на автошляхах очікується ожеледиця.

У зв’язку з ускладненням погоди водіям і пішоходам рекомендують бути особливо уважними та дотримуватися заходів безпеки.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки (жовтий).

Нагадаємо, 9 лютого в Україні очікується різке похолодання та ожеледиця на дорогах. За даними Укргідрометцентру, у західних, південних та східних регіонах можливий невеликий сніг, тоді як на решті території опадів не передбачається. Вдень температура коливатиметься в межах -7…-12°C, за винятком Закарпаття, де повітря прогріється до +1…+6°C.