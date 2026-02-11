ТСН у соціальних мережах

577
2 хв

97-річний чоловік виграв суд і домігся права одружитися з коханкою всупереч волі сина

Син намагався довести недієздатність батька, однак суд відхилив позов.

Юлія Шолудько
Пенсіонер

Пенсіонер / © Фото з відкритих джерел

У Сінгапурі суд визнав 97-річного чоловіка психічно здоровим і таким, що має право самостійно вирішувати питання шлюбу, попри спроби його сина завадити весіллю з жінкою, з якою він перебував у стосунках десятки років.

Про це пише Oddity Central.

Ім’я чоловіка не розголошується. Він одружився ще 1950 року та виховав трьох синів у шлюбі. 1971 року чоловік розпочав роман із секретаркою, від якої згодом народилася дитина. Його дружина, за даними ЗМІ, знала про стосунки чоловіка на стороні, однак залишалася з ним до своєї смерті 2014 року.

Через два роки після смерті дружини чоловік запросив свою коханку жити разом, а 2021 року оголосив про намір офіційно оформити шлюб. Саме тоді конфлікт із родиною загострився.

Другий син звернувся до суду у справах сім’ї з вимогою визнати батька недієздатним. Він заявив, що після падіння 2017 року у батька нібито розвинулася деменція, через що той більше не здатний ухвалювати рішення і перебуває під впливом своєї партнерки.

«Батько не може самостійно ухвалювати важливі рішення», — наполягав син у суді.

У відповідь літній чоловік подав зустрічний позов. Він змінив заповіт, виключивши з нього другого сина та онука, а також вимагав повернення 3,8 мільйона сінгапурських доларів (приблизно 2,97 – 3 мільйони доларів США, 120-125 мільйонів гривень) і активів своєї хімічної компанії, заснованої у 1960-х роках. Крім того, чоловік намагався виселити онука зі свого будинку.

Медичні експертизи показали, що чоловік має лише легке вікове когнітивне зниження та проблеми з короткочасною пам’яттю, однак залишається здатним усвідомлювати свої дії та ухвалювати рішення щодо шлюбу і майна.

«Він повністю розуміє наслідки своїх рішень», — зазначили медики у висновках.

Суддя Шобха Наїр звернула увагу на суперечливість позиції сина. Зокрема, попри твердження про недієздатність батька, саме він погодився на призначення чоловіка генеральним директором компанії 2019 року — вже після падіння, яке нібито спричинило деменцію.

Суд відхилив позов другого сина, наголосивши, що 97-річний чоловік перебував у стосунках із цією жінкою близько 50 років і не існує доказів того, що вона маніпулювала ним чи прагнула заволодіти його майном.

Втім, історія ще не завершена: другий син уже подав апеляцію. Тож чоловікові доведеться зачекати з весіллям до остаточного рішення суду.

577
