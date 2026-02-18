Таємні зустрічі, скандал і відставка: в одній із країн президент протримався на посаді чотири місяці

Хосе Джері

Конгрес Перу у вівторок проголосував за усунення президента Хосе Джері з посади. Це сталося лише через чотири місяці після його вступу на посаду.

Про це повідомляє Reuters.

Чому президента усунули

Причиною став скандал навколо нерозкритих зустрічей глави держави з китайським бізнесменом, який у медіа вже отримав назву «Чіфагейт». Він спалахнув після появи відео, де Джері пізно ввечері прибуває до ресторану на зустріч із китайським підприємцем Чжіхуа Янгом — власником торговельного бізнесу та концесії на енергетичний проєкт. Про цю зустріч офіційно не повідомлялося.

За відставку Джері висловилися 75 парламентарів, 24 були проти, ще троє утрималися. Чинний голова Конгресу Фернандо Роспільйозі, який за конституцією мав би перебрати повноваження президента, відмовився від цієї ролі. Тепер законодавці мають обрати нового голову Конгресу, який автоматично виконуватиме обов’язки президента. Таким чином, Перу може отримати вже восьмого главу держави за останні вісім років. Джері став третім поспіль президентом, якого достроково усунули з посади.

Чергове зміщення президента продовжило затяжну смугу політичної нестабільності, яка супроводжує країну вже майже десятиліття.

Що зараз відбувається у Перу

Часта зміна керівництва, як зазначає видання Reuters, демонструє глибоку кризу політичної системи країни: влада не спроможна ефективно реагувати на ключові проблеми — зростання злочинності та корупцію. У результаті Перу живе в умовах короткочасних адміністрацій із обмеженими можливостями для реформ. Тим часом Конгрес країни залишається вкрай непопулярним і намагається зміцнити свої позиції шляхом відставки лідерів.

Одна з місцевих депутаток, Рут Лук, яка підтримала рішення про відставку президента, заявила, що країні потрібен керівник, який поставить безпеку та суспільні інтереси на перше місце.

«Ми просимо покласти край цій агонії, щоб забезпечити справжній перехід, на який сподіваються громадяни. Не перехід із прихованими інтересами, торгівлею впливом, таємними зустрічами та фігурами в капюшонах. Ми не хочемо такого переходу», — наголосила вона.

Попереду — нові загрози

Політична турбулентність може посилитися напередодні запланованих на 12 квітня виборів. Аналітики зазначають, що багато рішень парламентарів продиктовані передвиборчими розрахунками. Президент аналітичного центру «Міжамериканський діалог» Майкл Шифтер зауважив, що частина законодавців вирішила дистанціюватися від Джері, побоюючись електоральних втрат.

Джері очолив державу в жовтні після того, як Конгрес усунув його попередницю Діну Болуарте на тлі корупційних скандалів і зростання суспільного невдоволення через криміногенну ситуацію. Оскільки у Болуарте не було віцепрезидента, Джері, який тоді очолював парламент, став наступним у черзі на посаду.

Попри політичну нестабільність, економіка Перу, що значною мірою спирається на гірничодобувний сектор, демонструє відносну стійкість: у 2025 році зростання становило 3,4%, а інфляція залишалася на рівні близько 1,7%, що свідчить про певну ізольованість економічних процесів від політичних потрясінь.

Раніше стало відомо, що президент Болгарії йде у відставку. Причиною стала криза. Після відставки його обов’язки тимчасово перейдуть віцепрезидентці Іліані Йотовій, яка має очолити країну до наступних виборів.