Підготовка замовних вбивств в Україні: Мая Санду відкликала помилування Шепеля

Президентка Молдови Мая Санду / © Associated Press

Президентка Молдови Мая Санду відкликала помилування, надане у 2022 році Миколі Шепелю, колишньому засудженому в Росії. Нові дані слідства свідчать, що він міг бути причетний до організації замовних вбивств українських громадських та політичних діячів.

Про це повідомляє Ziare.com та NewsMaker.

У Молдові затримано чотирьох осіб у рамках розслідування справи про підготовку замовних вбивств українських громадських і політичних діячів. Серед затриманих — Микола Шепель, якого президентка Санду помилувала у 2022 році. Напередодні глава держави відкликала свій указ після появи нових обставин.

Шепель 2017 року був засуджений у Росії до 11 років позбавлення волі за торгівлю наркотиками в особливо великому розмірі, а згодом переведений до Молдови для відбування покарання. У 2021 році він звернувся до президента Молдови з проханням про помилування, і на основі рекомендацій Комісії з питань помилування отримав указ у 2022 році.

За даними прокуратури, Шепель входив до злочинної мережі, яка готувала вбивства на замовлення українських громадських діячів. За версією слідства, організатором схеми був 34-річний громадянин Молдови, завербований у російській в’язниці, який у грудні 2025 року почав підготовку до вбивств.

«На першому етапі підготовки затриманий мав переконати двох людей з Молдови поїхати до Києва на розвідку. Там вони під виглядом кур’єрів збирали інформацію про потенційних жертв», — повідомили у прокуратурі.

До схеми залучили кількох осіб з Кишинева, Комрата, Оргєєва та Бендер.

Комісія з питань помилування у 2022 році, до складу якої входили юристи та депутати парламенту, рекомендувала видати указ. Глава комісії Іон Гузун пізніше заявив, що утримався від розгляду прохання Шепеля, а всі питання щодо його помилування мають надсилатися до комісії.

У пресслужбі президента наголошують, що відкликання указу відображає необхідність реагувати на нові факти та зберігати довіру до інституту помилування, адже попереднє рішення вже не відповідає новій інформації про потенційну злочинну діяльність Шепеля.

Що передувало

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та правоохоронцями Молдови провела масштабну спецоперацію «Енігма 2.0», під час якої було нейтралізовано російську агентурно-бойову групу.

За даними правоохоронців, зловмисники готували замовні резонансі вбивства українських журналістів, громадських діячів, військових розвідників і керівника стратегічного підприємства.

За ліквідацію цілей російські спецслужби обіцяли виконавцям винагороду до 100 тисяч доларів. Таким чином ворог мав плани дестабілізувати ситуацію в країні.

Очолював групу 34-річний рецидивіст із Молдови, завербований у російській в’язниці. Він залучав до банди осіб з військовим досвідом і прокремлівськими поглядами. Учасники діяли кількома групами: одні стежили за жертвами під виглядом кур’єрів, інші мали виконувати роль кілерів.

Фігуранти орендували житло в різних регіонах України, куди в’їжджали під виглядом туристів, а фінансування отримували через криптогаманці та іноземні рахунки.

Під час проведених обшуків в обох країнах затримали десятьох осіб, семеро з яких — в Україні. У зловмисників вилучили зброю, гранати та докази листування з кураторами з РФ.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру в підготовці до замовних убивств та незаконному поводженні зі зброєю. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.