Сирський назвав своє головне завдання на тлі мирних переговорів

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський занепокоєний тим, що нашій державі можуть нав’язати відмову від власних територій заради угод. За його словами, головним завданням армії залишається жорстке стримування ворога.

Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський в інтерв’ю Le Monde.

Боротьба за право на існування

Олександр Сирський, який керував успішними операціями з порятунку Києва та Харкова, зазначає, що війна залишається надзвичайно важкою. Російський агресор зазнав поразки чотири роки тому під час спроби захопити столицю та закінчити війну, але він досі не відмовився від своїх планів, тому боротьба за право на існування нації триває.

Генерал щиро сподівається, що жодна несправедлива війна не закінчиться успіхом для нападника. Він відмовляється коментувати безпосередньо дипломатичні переговори, проте чітко усвідомлює свій обов’язок перед країною на полі бою.

Справедливий мир та завдання ЗСУ

Головнокомандувач зосереджений на тому, щоб Україні в жодному разі не нав’язали здачу її суверенних земель. Свою ключову місію він вбачає у постійному військовому тиску на російських окупантів, щоб забезпечити українським дипломатам сильну позицію.

«До кінця переговорів моє завдання, незважаючи ні на що, своїми діями на полі бою не дати ворогу просунутися вглиб нашої оборони і звільнити нашу територію там, де це можливо. Саме це забезпечить справедливі переговори для досягнення справедливого миру», — наголосив Олександр Сирський.

Нагадаємо, Сирський розповів про колапс мобілізації в Росії. За словами головнокомандувача, українські захисники виводять з ладу понад тисячу російських військових, що призвело до серйозної кадрової кризи в армії окупантів.