Війна в Україні перетворилась на жорстоке змагання технологій та ресурсів. Масова поява безпілотників на полі бою вплинула не лише на тактику, але й на психологію бойових дій.

Про це в інтерв’ю «Le Monde» розповів головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що впровадження інновацій диктує нові правила виживання на передовій.

«Зміна самої суті конфлікту та поява технологічної зброї, такої як безпілотники, змінили психологію війни», — пояснив Сирський.

За його словами, масштаби використання безпілотних систем сьогодні вражають. Офіцерські оцінки свідчать про те, що кожна з армій щодня застосовує від 6000 до 8000 FPV-дронів.

До цієї колосальної цифри додаються ще сотні розвідувальних безпілотників, які забезпечують управління військами та точне коригування артилерійського вогню.

Незважаючи на домінування техніки та дронів у небі, ключову роль на землі продовжує відігравати людина. Сирський підкреслив, що цінність кожного військовослужбовця зараз досягла максимуму.

«Піхотинець буквально золота вартий», — заявив головнокомандувач.

Він пояснив це тим, що більшість наступальних дій на лінії зіткнення досі відбувається саме в пішому порядку. І в умовах тотального стеження з неба просуватися вперед піхоті стало надзвичайно важко та небезпечно.

За його словами, якщо у війні безпілотників українська армія змогла досягти певного балансу сил, то ситуація з класичною авіацією залишається складною. Сирський відверто визнає, що Росія має перевагу в повітрі.

На лінії фронту ця перевага конвертується у масоване застосування керованих авіабомб (КАБів), які стирають з лиця землі українські позиції та населені пункти. Водночас по всій території країни ворог продовжує завдавати терористичних ударів, використовуючи періодичні запуски балістичних та гіперзвукових ракет.

Нагадаємо, також за оцінкою Сирського, 2025 року Росія вперше зіткнулася з ситуацією, коли масштаби втрат на фронті перевищили можливості поповнення армії.

За його словами, протягом року Росії вдалося мобілізувати близько 406 тисяч осіб, однак загальні втрати вбитими та пораненими сягнули приблизно 418 тисяч військових. Таким чином, негативна динаміка стала очевидною — система поповнення особового складу не компенсує бойові втрати.

Сирський також зазначав, що чисельність російського угруповання, задіяного у війні проти України, була збільшена до понад 700 тисяч осіб. Водночас навіть такі масштаби, за оцінкою української сторони, не гарантують стабільності через високу інтенсивність бойових дій.

За даними командування, щодобові втрати російських сил становлять у середньому від 1000 до 1100 осіб убитими та пораненими, що додатково посилює навантаження на систему мобілізації РФ.