Політична вистава Росії: Портников назвав єдиний сигнал для початку справжніх переговорів про мир

Переговори у Женеві / © Associated Press

Реклама

Будь-які мирні переговори без реального припинення вогню залишаються лише політичною виставою з боку Росії. Тільки встановлення режиму тиші на фронті може стати першим достовірним сигналом про перехід сторін до справжнього діалогу щодо завершення війни.

Про це в ефірі «Еспресо» розповів журналіст та політичний аналітик Віталій Портников.

Коментуючи активізацію дипломатичних процесів, Портников звернув увагу на зміну локацій для зустрічей. За його словами, рішення росіян перенести зустріч переговорних груп саме у Женеву не є випадковим. Таким чином Москва намагається продемонструвати, що вона нібито продовжує цінувати західні дипломатичні майданчики.

Реклама

Однак за цим рішенням стоять серйозні кулуарні домовленості. Журналіст нагадав, що заради організації цієї зустрічі у Швейцарії, до російської столиці особисто їздив міністр закордонних справ цієї країни Іньяціо Кассіс.

Портников наголосив на кардинальній зміні позиції швейцарського дипломата порівняно з початком повномасштабного вторгнення.

«Потрібно нагадати, що у 2022 році на засіданні уряду Швейцарії пан Кассіс сказав, що нейтралітет не означає байдужості. Зараз він їздить до Москви. Він обіймає посаду чинного віцепрезидента Швейцарії й буде чинним президентом на 2027 рік. Мені цікаво, що він буде говорити у 2027 році», — зауважив політичний експерт.

Під час свого візиту до Москви Іньяціо Кассіс провів зустріч із очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. У ході розмови швейцарський урядовець пообіцяв, що російські представники зможуть приїздити на міжнародні конференції до їхньої країни.

Реклама

На думку Портникова, саме це стало ключовим фактором для Кремля.

«Росіяни погодились повернути Швейцарії статус нейтрального майданчика. По суті, вони погодились з рішенням, яке є надзвичайно важливим для самих швейцарців», — підсумував аналітик.

Водночас експерт переконаний: поки на лінії фронту не припиняться бойові дії, усі ці дипломатичні маневри слугують лише інструментом у політичній грі держави-агресорки.

Оцінюючи склад російської делегації, експерт звернув особливу увагу на фігуру Володимира Мединського. За словами Портникова, його повернення до переговорного процесу свідчить про спробу Кремля перевести ситуацію у політичну площину та відверто маніпулювати очікуваннями всіх сторін.

Реклама

На швейцарському майданчику представник РФ проводить зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим та Давидом Арахамією. Проте, як наголошує аналітик, Мединський не ухвалює жодних рішень, а виконує роль досвідченого комунікатора-маніпулятора.

«До перемовин це не має жодного відношення. Той факт, що туди повернувся Мединський, означає, що вони почали спекуляції на політичному треку. Мединський не просто там присутній, а проводить зустрічі з Умєровим та Арахамією. Тобто, пудрить мізки не тільки американцям, а й українцям», — наголосив журналіст.

Портников підкреслив, що обман партнерів — це головне завдання російського делегата, і поки не буде реального припинення вогню, всі ці переговори не є подією, на яку варто звертати серйозну увагу.

«Виключно спостерігати як за політичною виставою. Власне, так ми їх і обговорюємо», — додав він.

Реклама

Нагадаємо, 17-18 лютого в Женеві відбулися тристоронні переговори щодо мирного врегулювання війни в Україні. Очільник делегації країни-агресорки Володимир Мединський назвав перемовини «важкими, але діловими».

Голова української переговорної групи Рустем Умєров, коментуючи результати переговорів з Росією, заявив, що «частину питань вдалося уточнити, а по іншій частині — триває додаткове узгодження».

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що ще цього місяця відбудеться новий раунд переговорів з Росією, до яких приєднаються представники європейських країн.