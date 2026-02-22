"Контролю вже немає": що відбувається у Покровську — оцінка військового оглядача

Покровськ / © Associated Press

Реклама

У самому Покровську Донецької області українські сили більше не здійснюють повноцінного контролю, бойові дії перемістилися на околиці та підходи до міста.

Таку думку висловив військовий оглядач Богдан Мирошников.

За його словами, у місті залишаються лише малі піхотні групи ЗСУ, однак їхні дії мають рейдовий характер — без закріплення та утримання позицій, будівель чи територій.

Реклама

Основні бойові зіткнення нині тривають переважно на околицях та підступах до Покровська, але вже не в самому місті. Мирошников зазначає, що ситуація на цих напрямках дещо покращилася порівняно з періодом двомісячної давнини.

Зокрема, за його оцінкою, противник більше не може просочуватися вглиб українських бойових порядків цілими зведеними ротами, як це відбувалося раніше.

Водночас головні бої, як і раніше, точаться в районах Родинського, Світлого та Гришиного. Там, за словами оглядача, зберігається тенденція до погіршення ситуації через значну перевагу противника в особовому складі та засобах ураження, за винятком дронів.

Офіційних коментарів від Генерального штабу ЗСУ щодо цієї оцінки наразі не оприлюднено.

Реклама

Раніше повідомлялося, що ситуація в районі Покровська на Донеччині наближається до критичної та продовжує погіршуватися.

Ми раніше інформували, що на Покровсько-Мирноградському напрямку триває оборонна операція, російські війська посилюють атаки на південних околицях міст.