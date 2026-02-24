- Дата публикации
Взрыв в Москве: в России подорвали автомобиль ДПС — что известно о последствиях (видео)
Служебный автомобиль ДПС взорвался у дороги в Москве. Один инспектор погиб, другой доставили в больницу.
В Москве ночью произошел взрыв служебного автомобиля дорожно-патрульной службы. По предварительным данным, один милиционер погиб, еще один получил ранения.
Об этом идет речь в сообщениях местных Telegram-каналов.
Инцидент произошел около 00:05. Как сообщают очевидцы, патрульная машина была припаркована у проезжей части, когда раздался мощный взрыв.
Свидетели рассказывают, что незадолго до детонации неподалеку находился мужчина, который все снимал на телефон. После взрыва он покинул место происшествия.
В результате взрыва служебный автомобиль получил серьезные повреждения — в машине выбиты стекла. Раненого инспектора доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, ранее говорилось, что в Москве взорвалось возле Управления делами Путина.
А именно на парковке «Главного научно-исследовательского вычислительного центра» Управделами президента РФ взорвался Mercedes ML350. Автомобиль разбит.