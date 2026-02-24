Взрыв в Москве: в России подорвали автомобиль ДПС — что известно о последствиях (видео)

Ночной взрыв в Москве / © Associated Press

В Москве ночью произошел взрыв служебного автомобиля дорожно-патрульной службы. По предварительным данным, один милиционер погиб, еще один получил ранения.

Об этом идет речь в сообщениях местных Telegram-каналов.

Инцидент произошел около 00:05. Как сообщают очевидцы, патрульная машина была припаркована у проезжей части, когда раздался мощный взрыв.

Свидетели рассказывают, что незадолго до детонации неподалеку находился мужчина, который все снимал на телефон. После взрыва он покинул место происшествия.

В результате взрыва служебный автомобиль получил серьезные повреждения — в машине выбиты стекла. Раненого инспектора доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее говорилось, что в Москве взорвалось возле Управления делами Путина.

А именно на парковке «Главного научно-исследовательского вычислительного центра» Управделами президента РФ взорвался Mercedes ML350. Автомобиль разбит.