Зеленский назвал условие отказа от мобилизации в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может отказаться от мобилизации и перевести армию на контракты при условии надлежащего финансирования.

Об этом он сказал в разговоре с BBC.

Президент отметил, что Украина может перевести армии с мобилизации на контракты при условии достаточного финансирования. Он отметил, что в этом может помочь ЕС.

«Когда мы говорим о людях, то здесь европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию — или когда мы переведем нашу армию — с мобилизации на контракты. То же, что делает Путин. Он платит каждому человеку деньги за контракт. Мы также хотим, но у нас недостаточно средств», — пояснил Владимир Зеленский.

