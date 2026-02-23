- Дата публикации
Зеленский назвал условие отказа от мобилизации в Украине
Зеленский прокомментировал возможность перевода украинской армии с мобилизации на контракты.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может отказаться от мобилизации и перевести армию на контракты при условии надлежащего финансирования.
Об этом он сказал в разговоре с BBC.
Президент отметил, что Украина может перевести армии с мобилизации на контракты при условии достаточного финансирования. Он отметил, что в этом может помочь ЕС.
«Когда мы говорим о людях, то здесь европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию — или когда мы переведем нашу армию — с мобилизации на контракты. То же, что делает Путин. Он платит каждому человеку деньги за контракт. Мы также хотим, но у нас недостаточно средств», — пояснил Владимир Зеленский.
Напомним, член парламентского Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что мобилизация в Украине в ближайшее время может претерпеть определенные серьезные изменения.