Украина
1588
2 мин

В Киеве бухгалтер воинской части вышла замуж и поплатилась: что произошло

Ведущий бухгалтер воинской части организовала схему выезда мужчин за границу через заключение брака. Она объяснила, что на преступление ее толкнули «тяжелое материальное положение».

Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
В Киеве осудили женщину из-за фиктивного брака

В Киеве осудили женщину из-за фиктивного брака / © Pixabay

В Киеве огласили приговор ведущему бухгалтеру одной из воинских частей, которая за 9000 долларов хотела переправить мужа за границу. Женщина, имея группу инвалидности, предлагала мужчинам заключить с ней фиктивный брак, что давало право на выезд как «сопровождающему лица с инвалидностью».

Об этом говорится в приговоре Дарницкого районного суда Киева.

Объявление в Telegram

Как установило следствие, обвиняемая, которая работала в финансово-экономической службе воинской части, решила подзаработать на ограничениях военного положения. В мессенджере Telegram она создала объявление о возможности переправки мужчин за границу. Так она нашла «клиента».

За заключение фиктивного брака и дальнейший инструктаж по пересечению границы женщина выдвинула условия:

  1. Цена услуги: $9000 (половина — сразу после ЗАГСа, остальное — перед границей).

  2. Пара должна была изучить личную информацию друг о друге (имена родителей, общие привычки).

  3. Обязательна совместная фотосессия, чтобы у пограничников не возникло сомнений в «подлинности» чувств.

Свадьба в ЦПАУ и задержание

29 апреля 2025 года «молодожены» официально зарегистрировали брак в ЦПАУ Дарницкой РГА. Сразу после церемонии они сели в автомобиль Renault Talisman, где мужчина передал бухгалтеру первую часть вознаграждения. Впоследствии женщину задержали правоохранители.

Решение суда

В судебном заседании обвиняемая полностью признала вину. Она объяснила, что на преступление ее толкнули «тяжелое материальное положение» и необходимость содержать больных родителей-пенсионеров.

При назначении наказания судья учел ряд обстоятельств:

  • Женщина является инвалидом III группы;

  • Она положительно характеризуется по месту работы в воинской части;

  • Отец обвиняемой перечислил сумму залога в размере 242 240 гривен на нужды ВСУ.

  • Обвиняемая сама инициировала расторжение фиктивного брака.

Суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через границу из корыстных побуждений).

  1. Назначено 5 лет лишения свободы (ниже низшего предела благодаря ст. 69 УК).

  2. На основании ст. 75 УК женщину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

Напомним, это не первый случай в Украине. Ранее суды уже наказывали за фиктивные браки:

