- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1588
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве бухгалтер воинской части вышла замуж и поплатилась: что произошло
Ведущий бухгалтер воинской части организовала схему выезда мужчин за границу через заключение брака. Она объяснила, что на преступление ее толкнули «тяжелое материальное положение».
В Киеве огласили приговор ведущему бухгалтеру одной из воинских частей, которая за 9000 долларов хотела переправить мужа за границу. Женщина, имея группу инвалидности, предлагала мужчинам заключить с ней фиктивный брак, что давало право на выезд как «сопровождающему лица с инвалидностью».
Об этом говорится в приговоре Дарницкого районного суда Киева.
Объявление в Telegram
Как установило следствие, обвиняемая, которая работала в финансово-экономической службе воинской части, решила подзаработать на ограничениях военного положения. В мессенджере Telegram она создала объявление о возможности переправки мужчин за границу. Так она нашла «клиента».
За заключение фиктивного брака и дальнейший инструктаж по пересечению границы женщина выдвинула условия:
Цена услуги: $9000 (половина — сразу после ЗАГСа, остальное — перед границей).
Пара должна была изучить личную информацию друг о друге (имена родителей, общие привычки).
Обязательна совместная фотосессия, чтобы у пограничников не возникло сомнений в «подлинности» чувств.
Свадьба в ЦПАУ и задержание
29 апреля 2025 года «молодожены» официально зарегистрировали брак в ЦПАУ Дарницкой РГА. Сразу после церемонии они сели в автомобиль Renault Talisman, где мужчина передал бухгалтеру первую часть вознаграждения. Впоследствии женщину задержали правоохранители.
Решение суда
В судебном заседании обвиняемая полностью признала вину. Она объяснила, что на преступление ее толкнули «тяжелое материальное положение» и необходимость содержать больных родителей-пенсионеров.
При назначении наказания судья учел ряд обстоятельств:
Женщина является инвалидом III группы;
Она положительно характеризуется по месту работы в воинской части;
Отец обвиняемой перечислил сумму залога в размере 242 240 гривен на нужды ВСУ.
Обвиняемая сама инициировала расторжение фиктивного брака.
Суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через границу из корыстных побуждений).
Назначено 5 лет лишения свободы (ниже низшего предела благодаря ст. 69 УК).
На основании ст. 75 УК женщину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.
Напомним, это не первый случай в Украине. Ранее суды уже наказывали за фиктивные браки:
Жовковский районный суд Львовской области вынес приговор мужчине, который разработал необычную схему для побега за границу. Чтобы выехать в Польшу в условиях военного положения, он официально женился на дочери своей жены, которая имеет инвалидность.
В Житомире к испытательному сроку приговорили женщину, которая согласилась выйти замуж за мужчину, чтобы тот избежал мобилизации.