Зеленский признался, где прячется во время тревог

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский откровенно сказал, что во время тревог спускается в свой бункер, но только ночью. Глава государства также заинтриговал планами показать украинцам свой бункер.

Об этом Зеленский сказал в интервью AFP News.

Живет ли Зеленский в бункере сейчас?

«Я не живу больше в бункере. Я жил 2 года в бункере. Я жил там, но я работал здесь (в Офисе президента — ред.). Я же каждый день, с первого дня войны, я знаю, что нас всех не загнать в бункер. Это главная позиция. Да, идти на ночь туда, сидеть в бункере, разговаривать. Утром, ночью, но возвращаться надо сюда, выходить. Ну, в принципе, как люди у нас все это время идут в бомбоубежище, идут в метро. Но главное, на мой взгляд, что русским нас в бункер не загнать», — рассказал президент.

Глава государства подчеркнул, что именно это, по его мнению, и отличает украинцев от россиян. По словам Зеленского, даже если они сегодня свободно передвигаются по Москве, фактически живут в своеобразном «бункере».

Где прячется Зеленский во время тревог?

Также он ответил, спускается ли в бункер во время воздушных тревог.

«Нет. Сейчас не хожу. Охрана кричит на меня: «Что это за пример для людей!» Я соглашаюсь. Я ночью иду. Я соглашаюсь, что это неправильно. Но мне очень… у меня это, ну, такой путь длинный», — рассказал президент.

Он добавил, что вскоре планирует показать украинцам бункер, в котором работал в начале полномасштабной войны.

«Да, я собираюсь на днях это сделать. Я хочу пойти и показать, где жили, работали и воевали, и все это было, и оно останется в памяти. Мне кажется, что это правильно — показать», — сказал глава государства.

Первые дни вторжения и покушение на Зеленского

Напомним, в феврале 2025 года Зеленский рассказал, что в начале вторжения Россия выдвинула Украине жесткий ультиматум о капитуляции, ликвидации армии и смене власти. Президент заявил, что отказался от этих требований, несмотря на колоссальное давление мировых лидеров, которые советовали ему покинуть страну, и реальные покушения на его жизнь прямо в Офисе президента.

По данным CNN, в начале вторжения российские агенты арендовали жилье возле Офиса президента с целью ликвидации Зеленского. Кремль планировал быстрый захват Украины, где устранение лидера было ключевым этапом. Несмотря на предложения США об эвакуации, глава государства остался в Киеве, заявив: «Мне нужны боеприпасы, а не транспорт». Нынешний глава МИД Украины Андрей Сибига, который был свидетелем этих событий, подчеркнул, что президент сознательно отказался от ультиматумов и капитуляции, оставшись вместе с семьей в стране.