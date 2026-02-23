Зеленський зізнався, де ховається під час тривог

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

Президент України Володимир Зеленський відверто сказав, що під час тривог спускається до свого бункера, але тільки вночі. Глава держави також заінтригував планами показати українцям свій бункер.

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю AFP News.

Чи живе Зеленський у бункері зараз?

«Я не живу більше в бункері. Я жив 2 роки в бункері. Я жив там, але я працював тут (в Офісі президента — ред.). Я ж кожного дня, з першого дня війни, я знаю, що нас всіх не загнати в бункер. Це головна позиція. Так, йти на ніч туди, сидіти в бункері, розмовляти. Зранку, вночі, але повертатися треба сюди, виходити. Ну, в принципі, як люди у нас весь цей час йдуть до бомбосховища, йдуть в метро. Але головне, на мій погляд, що «рускім» нас в бункер не загнати«, — розповів президент.

Реклама

Глава держави наголосив, що саме це, на його думку, і відрізняє українців від росіян. За словами Зеленського, навіть якщо вони сьогодні вільно пересуваються Москвою, фактично живуть у своєрідному «бункері».

Де ховається Зеленський під час тривог?

Також він відповів, чи спускається до бункера під час повітряних тривог.

«Ні. Зараз не ходжу. Охорона кричить на мене: «Що це за приклад для людей!» Я погоджуюсь. Я вночі йду. Я погоджуюсь, що це неправильно. Але мені дуже, у мене це, ну, такий шлях довгий», — розповів президент.

Він додав, що незабаром планує показати українцям бункер, у якому працював на початку повномасштабної війни.

Реклама

«Так, я збираюся днями це зробити. Я хочу піти і показати, де жили, працювали і воювали, і все це було, і воно залишиться в пам’яті. Мені здається, що це правильно — показати», — сказав глава держави.

Перші дні вторгнення і замах на Зеленського

Нагадаємо, у лютому 2025 року Зеленський розповів, що на початку вторгнення Росія висунула Україні жорсткий ультиматум про капітуляцію, ліквідацію армії та зміну влади. Президент заявив, що відмовився від цих вимог, попри колосальний тиск світових лідерів, які радили йому покинути країну, та реальні замахи на його життя прямісінько в Офісі президента.

За даними CNN, на початку вторгнення російські агенти орендували житло біля Офісу президента з метою ліквідації Зеленського. Кремль планував швидке захоплення України, де усунення лідера було ключовим етапом. Попри пропозиції США щодо евакуації, глава держави залишився в Києві, заявивши: «Мені потрібні боєприпаси, а не транспорт». Нинішній очільник МЗС України Андрій Сибіга, який був свідком цих подій, підкреслив, що президент свідомо відмовився від ультиматумів і капітуляції, залишившись разом із родиною в країні.