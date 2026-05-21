Кремль нацелился на большие города: в СНБО сделали заявление о наступлении России

Наступление России.

У Российской Федерации нет достаточно сил для захвата крупных городов Украины — Сум или Харькова.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

«Враг может планировать захватить хоть всю Украину, но наше противодействие эффективно, потери россиян велики. Достаточных сил для захвата областных центров типа Сум или Харькова у врага нет», — подчеркнул он.

По словам Коваленко, российские захватчики пытаются усиливать давление на фронте. Впрочем, противодействие ВСУ по увеличению потерь армии России «сделает невозможным все негативные сценарии». В то же время, планы россиян остаются лишь планами, потому что реальность другая.

Угроза для Харькова и Сум

Спикер 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпяк заявил о том, что россияне нацелились на два областных центра – Сумы и Харьков. В частности, по его словам, оккупанты пытаются продвинуться как можно ближе к городу Сумы.

Главком Александр Сырский заявил, что угроза из Беларуси реальна . По его словам, данные разведки свидетельствуют об угрозе от России со стороны Беларуси и «возможной операции на севере». Российский генштаб сейчас активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что существует два возможных сценария наступления России — с территории Беларуси или Брянской области. Речь идет, прежде всего, об угрозе для Черниговского и Киевского направлений.

