Россияне атакуют украинские города / © Associated Press

Ближайшая задача россиян — захват одного из областных центров. В частности, среди целей врага — Сумы и Харьков.

Об этом заявил спикер 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпяк в эфире телеканала «Мы-Украина».

По его словам, украинские защитники фиксируют попытки россиян продвинуться как можно ближе к городу Суме, который находится в зоне ответственности десантников.

«Их цель, как минимум, захватить Сумы как областной центр. Им это не удается, конечно. Но никто не сказал, что они отказались от этой истории. Поэтому они давят сейчас. Они совершают наступательные действия, попытки наступательных действий», — объяснил Карпьяк.

СБУ и Силы обороны начали масштабные меры безопасности в северных регионах Украины, граничащих с Россией и Беларусью. Украинцев предупреждают о возможных проверках документов, осмотре авто и ограничении движения в отдельных населенных пунктах.

Мероприятия проводятся во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего, президента Владимира Зеленского. Они включают Черниговскую, Киевскую, Житомирскую, Волынскую и Ровенскую области.

По данным аналитиков, ВСУ совершили серию контратак в разных районах театра военных действий в течение последних месяцев, одержав наибольшие победы на поле боя с момента вторжения Украины в Курскую область в августе 2024 года. Ужесточенная украинская ударная кампания средней дальности против российской логистики, военной техники и живой силы с начала 2026 года ухудшила способность российских войск осуществлять наступательные операции на всем театре военных действий.

