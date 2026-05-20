Скільки років треба відкладати на квартиру в Україні: аналіз по містах

Щоб купити квартиру в Києві чи Ужгороді, доведеться відкладати всю зарплату рекордні 9 років. Проте в Україні є обласний центр, де стати власником омріяного житла можна вчетверо швидше.

Про це йдеться у матеріалі порталу «УНІАН», створеному на основі аналітичного звіту платформи OLX.

Скільки років треба збирати на квартиру в різних містах

За даними аналітиків, найдовше збирати гроші на купівлю однокімнатного житла доведеться жителям столиці, а також західних обласних центрів. Повний список міст за часом, необхідним для накопичення коштів, має такий вигляд:

9 років — Київ та Ужгород;

8 років — Чернівці та Львів;

7 років — Одеса, Житомир, Луцьк, Тернопіль, Вінниця, Рівне;

6 років — Полтава, Черкаси, Івано-Франківськ;

5 років — Кропивницький, Дніпро, Чернігів, Хмельницький;

4 роки — Суми та Харків;

3 роки — Херсон та Миколаїв;

2 роки — Запоріжжя.

Найдорожчі та найдешевші міста України за ціною на житло

До п’ятірки обласних центрів з найвищою вартістю нерухомості увійшли Київ, Ужгород, Львів, Рівне та Чернівці.

Натомість найнижчі ціни на однокімнатні квартири зафіксовані в Харкові, Сумах, Миколаєві, Запоріжжі та Херсоні. Згідно зі звітом OLX, у трьох останніх містах — Миколаєві, Запоріжжі та Херсоні — середня ринкова вартість однокімнатного житла наразі становить менше ніж 1 мільйон гривень.

