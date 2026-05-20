Скільки років треба відкладати на квартиру в Україні: аналіз по містах
В Україні назвали, де квартиру можна купити за 2 роки, а де — за 9.
Щоб купити квартиру в Києві чи Ужгороді, доведеться відкладати всю зарплату рекордні 9 років. Проте в Україні є обласний центр, де стати власником омріяного житла можна вчетверо швидше.
Про це йдеться у матеріалі порталу «УНІАН», створеному на основі аналітичного звіту платформи OLX.
Скільки років треба збирати на квартиру в різних містах
За даними аналітиків, найдовше збирати гроші на купівлю однокімнатного житла доведеться жителям столиці, а також західних обласних центрів. Повний список міст за часом, необхідним для накопичення коштів, має такий вигляд:
9 років — Київ та Ужгород;
8 років — Чернівці та Львів;
7 років — Одеса, Житомир, Луцьк, Тернопіль, Вінниця, Рівне;
6 років — Полтава, Черкаси, Івано-Франківськ;
5 років — Кропивницький, Дніпро, Чернігів, Хмельницький;
4 роки — Суми та Харків;
3 роки — Херсон та Миколаїв;
2 роки — Запоріжжя.
Найдорожчі та найдешевші міста України за ціною на житло
До п’ятірки обласних центрів з найвищою вартістю нерухомості увійшли Київ, Ужгород, Львів, Рівне та Чернівці.
Натомість найнижчі ціни на однокімнатні квартири зафіксовані в Харкові, Сумах, Миколаєві, Запоріжжі та Херсоні. Згідно зі звітом OLX, у трьох останніх містах — Миколаєві, Запоріжжі та Херсоні — середня ринкова вартість однокімнатного житла наразі становить менше ніж 1 мільйон гривень.
Нагадаємо, в Україні стартує експериментальний пілотний проєкт із будівництва соціального житла, який має докорінно змінити підхід до забезпечення житлом вразливих верств населення.