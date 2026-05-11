В Україні можна отримати гроші на ремонт житла та 2 млн грн на купівлю квартири: хто на це претендує
Програмі «єВідновлення» виповнилося три роки. Понад 190 тисяч українців уже отримали виплати на відбудову.
Майже 190 тисяч українців отримали виплати за програмою «єВідновлення». Вона запрацювала три роки тому. І для більшості українців — це часто єдина можливість знов мати дах над головою після російських атак.
Кореспондент ТСН Олександр Романюк поспілкувався з тими, хто скористався програмою, а також дізнався, як змінилося «єВідновлення» за три роки.
Історія з Бучі: «У мікрохвильовку влетів кусок паркану»
В’ячеслав показує свій двір у Бучі, де 26 лютого минулого року вибухнув ворожий дрон.
«На цьому місці був "прильот". Була яма… Було видно двигун від "Шахеда"», — згадує чоловік.
Ударна хвиля пошматувала стіни, винесла вікна та пошкодила дах. Найстрашніше — уламки полетіли на кухню, де була донька В’ячеслава.
Вже наступного дня чоловік подав заявку через «Дію». Процедура виявилася легкою, а дані підтягнулися автоматично. Загалом родина отримала пів мільйона гривень двома траншами.
«Перша сума прийшла 350 тисяч — все пішло на матеріали. Потім ще 150 прийшло — теж матеріали купили», — розповідає господар.
Статистика та нові можливості програми
За три роки держава виплатила понад 192 тисячі компенсацій на суму більш ніж 88 мільярдів гривень. Лідерами за кількістю заявок є Харківщина та Київщина.
Олексій Кулеба: «В нас працює три елементи програми "єВідновлення": елемент пошкодженого майна (сертифікати на 200 та 500 тисяч грн) та сертифікати за знищене житло. Реалізованих сертифікатів за знищене житло вже близько 50 тисяч — це серйозний показник».
На початку 2026 року запустили третій елемент — цільові сертифікати на 2 мільйони гривень для тих, чиє майно залишилося на тимчасово окупованих територіях. Наразі на них можуть претендувати військові, ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни. Уряд уже отримав близько 30 тисяч таких заяв.
Програма стала максимально прозорою завдяки Мінцифри. Більшість процесів відбуваються онлайн, а функціонал постійно розширюється.
Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації: «Додали можливість зазначити майно як повторно пошкоджене. Це дуже важливо, бо ворог руйнує постійно, і люди мають змогу отримати кошти знову. Понад 7,5 тисячі людей у віці 80+ самостійно або за допомогою близьких подали заявки через "Дію"».
За статистикою, попит на ремонт пошкодженого майна вдвічі перевищує кількість заявок на компенсацію за повністю знищене житло. Водночас 70% людей чекають саме на державні кошти, аби розпочати роботи.
Не один у біді
В уряді зазначають: важливо, щоб місцева влада також долучалася до допомоги, коли державних виплат не вистачає. Як приклад наводять родину ветеранів із Дніпра, яким допомогли дофінансувати ремонт з обласного бюджету.
Пан В’ячеслав із Бучі, завершуючи ремонт, каже, що відчуття підтримки було вирішальним: «Це дуже важливо! Що не один, що остався у біді не один!».
Чоловік обіцяє покликати ТСН у гості на новосілля, щоб показати: українці завжди наводять лад у своєму домі.
