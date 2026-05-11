В Україні можна отримати гроші на ремонт житла та 2 млн грн на купівлю квартири: хто на це претендує

Майже 190 тисяч українців отримали виплати за програмою «єВідновлення». Вона запрацювала три роки тому. І для більшості українців — це часто єдина можливість знов мати дах над головою після російських атак.

Кореспондент ТСН Олександр Романюк поспілкувався з тими, хто скористався програмою, а також дізнався, як змінилося «єВідновлення» за три роки.

Історія з Бучі: «У мікрохвильовку влетів кусок паркану»

В’ячеслав показує свій двір у Бучі, де 26 лютого минулого року вибухнув ворожий дрон.

«На цьому місці був "прильот". Була яма… Було видно двигун від "Шахеда"», — згадує чоловік.

Ударна хвиля пошматувала стіни, винесла вікна та пошкодила дах. Найстрашніше — уламки полетіли на кухню, де була донька В’ячеслава.

Вже наступного дня чоловік подав заявку через «Дію». Процедура виявилася легкою, а дані підтягнулися автоматично. Загалом родина отримала пів мільйона гривень двома траншами.

«Перша сума прийшла 350 тисяч — все пішло на матеріали. Потім ще 150 прийшло — теж матеріали купили», — розповідає господар.

Статистика та нові можливості програми

За три роки держава виплатила понад 192 тисячі компенсацій на суму більш ніж 88 мільярдів гривень. Лідерами за кількістю заявок є Харківщина та Київщина.

Олексій Кулеба: «В нас працює три елементи програми "єВідновлення": елемент пошкодженого майна (сертифікати на 200 та 500 тисяч грн) та сертифікати за знищене житло. Реалізованих сертифікатів за знищене житло вже близько 50 тисяч — це серйозний показник».

На початку 2026 року запустили третій елемент — цільові сертифікати на 2 мільйони гривень для тих, чиє майно залишилося на тимчасово окупованих територіях. Наразі на них можуть претендувати військові, ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни. Уряд уже отримав близько 30 тисяч таких заяв.

Програма стала максимально прозорою завдяки Мінцифри. Більшість процесів відбуваються онлайн, а функціонал постійно розширюється.

Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації: «Додали можливість зазначити майно як повторно пошкоджене. Це дуже важливо, бо ворог руйнує постійно, і люди мають змогу отримати кошти знову. Понад 7,5 тисячі людей у віці 80+ самостійно або за допомогою близьких подали заявки через "Дію"».

За статистикою, попит на ремонт пошкодженого майна вдвічі перевищує кількість заявок на компенсацію за повністю знищене житло. Водночас 70% людей чекають саме на державні кошти, аби розпочати роботи.

Не один у біді

В уряді зазначають: важливо, щоб місцева влада також долучалася до допомоги, коли державних виплат не вистачає. Як приклад наводять родину ветеранів із Дніпра, яким допомогли дофінансувати ремонт з обласного бюджету.

Пан В’ячеслав із Бучі, завершуючи ремонт, каже, що відчуття підтримки було вирішальним: «Це дуже важливо! Що не один, що остався у біді не один!».

Чоловік обіцяє покликати ТСН у гості на новосілля, щоб показати: українці завжди наводять лад у своєму домі.

