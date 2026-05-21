Путін не може припинити війну: Залужний пояснив, що станеться

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний / © Facebook Валерія Залужного

Бойові дії Росії проти України є війною на виснаження і за виживання. Посол України у Великій Британії Валерій Залужний попередив про катастрофічні наслідки для російської влади, якщо бойові дії припиняться без досягнення цілей Кремля.

Про це ексголовнокомандувач ЗСУ написав у колонці для NV.

За словами Залужного, сучасне протистояння дедалі більше набуває ознак війни на виснаження, у якій вирішальним фактором стане здатність держави вистояти та зберегти себе.

«У 21 столітті війна в Україні на очах всього світу безпрецедентно пройшла розвиток від прихованої фази до фази війни на виживання, що загрожує існуванню українському народу й української держави, на яку напала Росія», — підкреслив посол.

Він зазначив, що повномасштабна війна становить серйозну загрозу для обох держав. За словами ексголовкома, російське керівництво прагне реалізувати політику знищення українського народу, жертвуючи при цьому величезними людськими та матеріальними ресурсами.

«Така війна на виживання з одного боку і нав’язування досягнення мети цієї війни на знищення ціною величезних втрат з іншого є загрозою існування як для України, так і для Росії», — вказав Залужний.

Водночас російський режим, за його словами, не здатен самостійно припинити війну через побоювання внутрішньої дестабілізації та руйнування власної системи влади. Якщо Кремль не покаже своїм громадянам капітуляцію України, нинішня модель російської державності може зазнати краху.

«Отже, це війна на виснаження, де виживання означає перемогу», — резюмував посол.

До слова, керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська заявила, що термін «завершення війни» є шкідливим для суспільства, оскільки Росія залишається нашим довічним ворогом, а нинішній конфлікт — це продовження багатовікової експансії. Вона скептично ставиться до прогнозів про швидкий фінал у найближчі роки і вважає, що повного закінчення війни не буде, а можливе лише тимчасове перемир’я.

