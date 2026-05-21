Кривава бійка в Одесі: одесит опинився в комі після нападу незнайомця

Поліція / © Національна поліція Києва

Реклама

В Одесі звичайний вечір закінчився трагедією для 44-річного місцевого жителя. Нетверезий чоловік побив перехожого, відправивши його у стан коми.

Про це пише поліція Одеської області.

Подія сталася днями ввечері на одній із вулиць у Київському районі Одеси. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 33-річний чоловік спровокував словесну перепалку з абсолютно незнайомим йому перехожим. Проте банальна сварка швидко переросла у насильство.

Реклама

Чоловік почав бити 44-річного одесита руками та ногами по голові. Унаслідок зазнаних тяжких ударів потерпілий знепритомнів і впав на землю. Нападник замість того щоб допомогти або викликати медиків просто залишив місце злочину.

Затриманий чоловік / © Поліція Одеської області

Перелякані очевидці події негайно викликали на місце карету швидкої допомоги. Лікарі госпіталізували постраждалого одесита до медичного закладу у стані коми. Медики діагностували в нього важкі травми голови, зокрема перелом скроневої кістки. Про госпіталізацію пацієнта з кримінальними травмами лікарі одразу повідомили правоохоронні органи.

Під час розшукових заходів правоохоронці швидко встановили особу нападника та затримали його неподалік від місця вчинення злочину. Під час затримання свій агресивний вчинок чоловік пояснив виключно дією алкоголю. Слідчі вилучили речі, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

«Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі», — повідомила слідча Одеського районного управління поліції № 1 Олександра Блідун.

Реклама

Зараз чоловіку офіційно повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Надзвичайні події в Україні — останні новини

Нагадаємо, на Київщині 22-річного вчителя підозрюють у сексуальному насильстві над учнями та зніманні дитячого порно.

Також у Житомирі поліція затримала чоловіка, який з ножем напав на двох перехожих. Правоохоронці зупинили нападника за допомогою табельної зброї та затримали його із застосуванням кайданків.

За даними поліції, двоє постраждалих чоловіків дістали ножові поранення та були госпіталізовані. Також з’ясувалося, що затриманий перебував у розшуку як особа, яка самовільно залишила військову частину.

Реклама

Новини партнерів