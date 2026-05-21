В Одесі під час “слідчого експерименту” чоловік тричі користувався послугами повій

Чоловік тричі ходив до борделю, щоб викрити сутенерку / © ГУМВС України в м. Києві

Реклама

Приморський районний суд міста Одеси виніс вирок місцевій жительці, яку звинувачували в організації та утриманні місця розпусти, а також у повторному сутенерстві. Жінка орендувала квартиру в Одесі, через оголошення в інтернеті підбирала дівчат для надання інтимних послуг і ділила з ними заробіток навпіл.

Про це йдеться у вироку суду.

Як працював інтимний «салон»

Як встановило досудове розслідування, на початку січня 2024 року уродженка Кіровоградщини вирішила організувати незаконний бізнес у сфері надання інтимних послуг. Для цього вона розмістила на популярному сайті оголошення про пошук співробітниць на «високооплачувану роботу».

Реклама

На пропозицію відгукнулися кілька дівчат. Організаторка орендувала квартиру, забезпечувала там належний порядок, купувала засоби контрацепції та оплачувала комунальні послуги.

Умови розподілу коштів були чіткими: година послуг для клієнта коштувала 3000 гривень, з яких рівно половину (1500 гривень) забирала собі адміністраторка, а решту віддавала дівчатам.

Чоловік тричі проводив слідчий експеримент у борделі

Прикрити підпільний бізнес правоохоронцям вдалося завдяки трьом етапам спеціального слідчого експерименту «контроль за вчиненням злочину». У ролі фіктивного клієнта виступив чоловік, ім’я якого приховане у вироку суду.

21 лютого 2024 року — «клієнт» зателефонував за номером з оголошення, прибув на орендовану квартиру, передав сутенерці 3000 гривень і отримав годинну послугу від повії.

27 лютого 2024 року — схема повторилася за тією ж ціною, але цього разу сутенерка надала «клієнту» іншу дівчину.

15 березня 2024 року — під час третього візиту задокументували надання послуг дівчиною, після чого організаторку затримали в порядку статті 208 КПК України.

Матіеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Що розповіла підозрювана

На лаві підсудних жінка повністю визнала свою провину, підтвердила всі викладені у справі обставини та щиро розкаялася. Вона пояснила суду, що зробила для себе належні висновки, стала на шлях виправлення і просила не карати її суворо, обмежившись умовним терміном через наявність на утриманні двох неповнолітніх дітей (2012 та 2014 років народження).

Реклама

Зважаючи на позицію обвинуваченої, суд скористався ч. 3 ст. 349 КПК України та вирішив не досліджувати докази, які ніким із сторін не оспорювалися.

Вирок суду

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за ч. 1 ст. 302, а також за ч. 1 та ч. 2 ст. 303 КК України.

Суд призначив покарання:

за утримання місця розпусти (ч. 1 ст. 302 КК) — штраф 17 000 гривень;

за первинне сутенерство (ч. 1 ст. 303 КК) — 3 роки позбавлення волі;

за повторне сутенерство (ч. 2 ст. 303 КК) — 4 роки позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_6 призначили остаточне покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

Реклама

Проте, врахувавши відсутність попередніх судимостей, щиросердне каяття та сімейний стан, суддя звільнив засуджену від реального відбування покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки. Тепер вона зобов’язана регулярно з’являтися для реєстрації в органи пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Крім того, суд застосував спеціальну конфіскацію в дохід держави. У засудженої назавжди вилучили знаряддя злочину — п’ять мобільних телефонів різних марок (Samsung, Realme, ZTE, OPPO), плазмовий телевізор Sony, а також вилучені під час обшуків грошові кошти в сумі 16 090 гривень.

Новини партнерів