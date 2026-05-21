Названо найкорисніші рибні консерви для мозку, серця та кісток: вони недорогі й дуже смачні
Ці продукти містять омега-3, кальцій, білок та вітаміни, необхідні для здоров’я нервової та серцево-судинної системи, а також опорно-рухового апарату.
Багато людей вважають рибні консерви їжею «на всяк випадок», але дієтологи переконують: деякі з них можуть бути справжнім джерелом користі для організму. Консервована риба містить омега-3 жирні кислоти, кальцій, вітамін D та білок, які необхідні для здоров’я мозку, серця, судин і кісток. До того ж, такі продукти коштують значно дешевше за свіжу рибу та довго зберігаються. Експерти радять звернути увагу на кілька недорогих видів консервів, які варто частіше додавати до свого раціону.
Які недорогі рибні консерви найкорисніші для здоров’я серця, мозку та кісток
Сардини — один із найкращих продуктів для кісток. Лікарі називають сардини справжнім суперфудом серед рибних консервів. Вони містять велику кількість омега-3 жирних кислот, які підтримують роботу мозку та серцево-судинної системи. Особливо корисними сардини вважаються через м’які кісточки, які можна їсти разом із рибою. Саме вони є чудовим джерелом кальцію та фосфору для кісток і зубів. Крім того, сардини добре насичують і містять багато білка.
Скумбрія підтримує серце та судини. Консервована скумбрія містить багато корисних жирів і вітаміну D. Саме тому її рекомендують людям старшого віку та тим, хто хоче підтримати здоров’я судин. Фахівці зазначають, що омега-3 у скумбрії можуть допомагати знижувати рівень «поганого» холестерину та позитивно впливати на роботу мозку. Скумбрія також має насичений смак і чудово підходить для салатів, бутербродів або швидких домашніх страв.
Кілька в томаті — недооцінений, але дуже корисний продукт. Багато хто недооцінює звичайну кільку в томатному соусі, хоча вона містить білок, корисні жири та мікроелементи. У томатному соусі є лікопін — антиоксидант, який позитивно впливає на серце та судини. Такі консерви добре насичують і залишаються одними з найдоступніших за ціною.
Сайра — поживна риба для мозку та нервової системи. Ще одним прекрасним варіантом для підтримання здоров’я є консервована сайра. Вона містить омега-3 та омега-6 жирні кислоти, магній і вітаміни групи B, які важливі для роботи нервової системи та мозку. Сайра також добре насичує організм, має ніжну текстуру та чудово підходить для супів, салатів і домашніх закусок.
Тунець — багато білка та мінімум вуглеводів. Консервований тунець вважається одним із найкращих джерел білка серед рибних продуктів. Він добре підходить людям, які стежать за харчуванням чи хочуть підтримувати м’язову масу. Крім білка, тунець містить вітамін D та корисні жири. Але дієтологи радять не вживати його надто часто через можливий вміст ртуті.