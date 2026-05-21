Названо найкорисніші рибні консерви для мозку, серця та кісток: вони недорогі й дуже смачні

Багато людей вважають рибні консерви їжею «на всяк випадок», але дієтологи переконують: деякі з них можуть бути справжнім джерелом користі для організму. Консервована риба містить омега-3 жирні кислоти, кальцій, вітамін D та білок, які необхідні для здоров’я мозку, серця, судин і кісток. До того ж, такі продукти коштують значно дешевше за свіжу рибу та довго зберігаються. Експерти радять звернути увагу на кілька недорогих видів консервів, які варто частіше додавати до свого раціону.

Сардини — один із найкращих продуктів для кісток. Лікарі називають сардини справжнім суперфудом серед рибних консервів. Вони містять велику кількість омега-3 жирних кислот, які підтримують роботу мозку та серцево-судинної системи. Особливо корисними сардини вважаються через м’які кісточки, які можна їсти разом із рибою. Саме вони є чудовим джерелом кальцію та фосфору для кісток і зубів. Крім того, сардини добре насичують і містять багато білка.

Скумбрія підтримує серце та судини. Консервована скумбрія містить багато корисних жирів і вітаміну D. Саме тому її рекомендують людям старшого віку та тим, хто хоче підтримати здоров’я судин. Фахівці зазначають, що омега-3 у скумбрії можуть допомагати знижувати рівень «поганого» холестерину та позитивно впливати на роботу мозку. Скумбрія також має насичений смак і чудово підходить для салатів, бутербродів або швидких домашніх страв.

Кілька в томаті — недооцінений, але дуже корисний продукт. Багато хто недооцінює звичайну кільку в томатному соусі, хоча вона містить білок, корисні жири та мікроелементи. У томатному соусі є лікопін — антиоксидант, який позитивно впливає на серце та судини. Такі консерви добре насичують і залишаються одними з найдоступніших за ціною.

Сайра — поживна риба для мозку та нервової системи. Ще одним прекрасним варіантом для підтримання здоров’я є консервована сайра. Вона містить омега-3 та омега-6 жирні кислоти, магній і вітаміни групи B, які важливі для роботи нервової системи та мозку. Сайра також добре насичує організм, має ніжну текстуру та чудово підходить для супів, салатів і домашніх закусок.