Безкоштовні продукти від держави: хто з українців може їх отримати

Продукти у коморі / © Credits

Реклама

Кабінет Міністрів України спростив та вдосконалив механізм надання безкоштовної продовольчої допомоги. Тепер у разі нагальної потреби соціальні заклади та вразливі категорії населення зможуть оперативно отримувати продукти з державних резервів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України за підсумками засідання Уряду 20 травня.

Для забезпечення цих потреб держава використає зерно зі своїх запасів. За даними Мінекономіки, на початок 2026 року в регіонах зберігається близько 14 тисяч тонн пшениці державного резерву, яку можна швидко пустити в переробку.

Реклама

Хто має право на безкоштовні продукти

Ухвалені зміни до урядової постанови № 328 чітко визначають перелік отримувачів допомоги через Обласні військові адміністрації (ОВА) та Київську міську військову адміністрацію (КМВА):

соціально незахищені українці, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну;

лікарні та госпіталі;

школи та дитячі садки;

будинки-інтернати для літніх людей та осіб з інвалідністю.

Які продукти видаватимуть безкоштовно

Із зарезервованого державного зерна ОВА спрямовуватимуть у регіони найнеобхідніші продовольчі товари:

борошно;

крупи;

макаронні вироби;

хлібобулочні вироби.

«Ухвалене рішення посилить продовольчу безпеку в регіонах, забезпечить безперервну підтримку соціальної сфери та допоможе оперативно реагувати на виклики воєнного часу й надзвичайних ситуацій в енергетиці», — наголосили в Мінекономіки.

Нагадаєио, Кабінет міністр України змінив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків: відтепер виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Дія.Картки».

Реклама

Новини партнерів